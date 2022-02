Otra estafa virtual: le vaciaron la cuenta comprando hamburguesas en Mc Donalds

Las denuncias por estafas virtuales no han dejado de crecer en el último tiempo. En Puerto Madryn se dio una situación particular. Un hombre denunció que ingresó a su home banking y descubrió que habían realizado varias compras con fondos de su caja de ahorro perteneciente a Banco del Chubut. Pero había un dato: las compras se realizaron en locales de comidas rápidas de Mc Donalds con envío a través de Pedidos Ya en la ciudad de Buenos Aires. El monto de las compras ascendía a 24.470 pesos.

«Ninguna identidad bancaria le va a solicitar telefónicamente un cambio de clave. Y si está por realizar una operación que le genera alguna duda, consulte antes con el teléfono de atención al cliente del banco», alertaron desde la Fiscalía:

– Si advierte alguna compra que no hizo, denúncielo de inmediato al banco.

– Evite dejar su tarjeta de crédito en local comercial o fotocopia de la misma (solicite su devolución o presencie la operatoria de pago).

– Trate de no conservar en su celular o computadora imágenes escaneadas o fotos de sus documentos.

– No dé información de su tarjeta por teléfono, correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp, ni tampoco en cuestionarios persona a persona. En cuanto a sitios de internet, chequee que se trate de sitios reconocidos.

– Proteja su computadora: siempre optimice y mantenga al día sus sistemas de seguridad.

– Siempre que acceda a un sitio desconocido, identifique los «candados» que indican que se encuentra en un entorno seguro, antes de ingresar sus datos personales. Además, verifique que en el panel de dirección (URL) se vea «https», en lugar de «http»

– No responda enviados desde una compañía de tarjetas de crédito o bancos, en los que se le informe que su cuenta tiene algún inconveniente y le soliciten que envíe sus datos para solucionarlo.