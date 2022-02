La diputada Aguilera advirtió que el gobierno tiene la obligación de resolver el conflicto docente

La diputada provincial por Juntos por el Cambio, Andrea Aguilera, se refirió a las negociaciones que lleva adelante el gobierno provincial y los sindicatos docentes de cara al inicio de clases el 2 de marzo y aseguró que lo vive «con mucha preocupación porque en la medida que se repitan las mismas modalidades, los resultados van a ser los mismos. La realidad es que el gobierno, hasta el día de hoy, no tiene un plan integral pensado en materia educativa, no existen políticas públicas reales y todos los años empezamos con el mismo circuito: un mes antes comienza la discusión con las entidades gremiales, las clases no empiezan y en Chubut llegamos a tener cuatro años en los que no se cumple con el calendario mínimo que establece la ley».

Así las cosas, Aguilera aseguró que Chubut se encuentra en «una catástrofe educativa» y agregó que «es necesario resolver y nosotros pensamos que la solución pasa por reconducir el sistema educativo basado en tres pilares fundamentales que son la permanencia de los niños en la escuela, la integralidad y la calidad de la educación. Hasta ahora no se ha podido resolver el conflicto con los trabajadores, no se han dedicado recursos suficientes, falta políticas públicas».

Por último, la legisladora chubutense aseguró que «le gobierno tiene la responsabilidad de resolver el conflicto docente, ellos tienen las herramientas, ellos manejan el presupuesto, ellos son quienes tienen la obligación de gobernar y de resolver este conflicto. No es posible que, todos los años, 20 días antes de que comiencen las clases se sienten las partes a negociar y nunca se llega a ningún lugar».