De la Vallina calificó la agresión sufrida como «un ataque a una institución pública»

El secretario de Obras Públicas de Trelew, Sebastián De la Vallina, se refirió a la agresión sufrida el pasado jueves en el hall central del Palacio Municipal, por parte del asesor Gustavo Cardozo; hecho que fue registrado por una de las cámaras de seguridad del lugar.

En diálogo con AzM Radio, precisó que «uno no entiende por qué, con esta persona sí he estado en campañas y caminado, y en alguna que otra reunión multitudinaria antes de 2019, una vez me llamó por teléfono por una cuestión particular, y esto me conlleva un montón de problemas, sigo con dolor de cabeza y mareado, ahora me tengo que hacer una tomografía» y advirtió que «más allá del nombre ‘Sebastián De la Vallina’, esto es un acto de agresión a una institución pública porque no dejo de ser un funcionario».

Asimismo, el Secretario expuso que «cuando yo estaba hablando por teléfono para darle más datos de una reunión al periodista de la Municipalidad, (Cardozo) se acerca y empieza a prepotear, diciéndome que ‘deje de hablar’ de él, a lo cual le respondí que no lo estaba haciendo, y ahí ocurrió lo que se vio en el video: me dio un golpe de puño y de ahí en más ni me acuerdo que me caí».

Por otro lado, De la Vallina explicó que todavía no asumirá en el Concejo Deliberante de Trelew, tras anunciar su renuncia al cargo que ocupa actualmente, dado que «estoy de licencia actualmente en el Concejo, la cual está aprobada hasta diciembre de 2022» y remarcó que «realmente hoy no tengo ánimo de asumir el 9 o 10 de marzo», dadas las circunstancias actuales.

«Tengo resguardo policial en la vivienda, y si sigo viendo actitudes sospechosas en mi circulación en la ciudad tendré que pedir custodia policial; soy una persona que siempre se movió libremente en la ciudad y espero poder seguir haciéndolo», apuntó.