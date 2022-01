Conductor abortó intento de robo con inhibidores en la costa madrynense

El conductor de un Chevrolet Astra que había estacionado en el Boulevard Brown, a la altura de la Bajada 7, se percató que no podía accionar la cerradura electrónica de su automóvil, por lo que comenzó a observar a su alrededor y divisó a un sospechoso a unos metros con un Handy en la mano, y otro vehículo en la proximidad, con presuntos cómplices.

El hombre dio avisó a la Policía y se montó un rápido operativo en la zona costera de Puerto Madryn. A partir de los datos suministrados por el potencial damnificado, personal policial detuvo a dos hombres y secuestró un Fiat Palio en el que se movilizaban. El delito atribuido es hurto en grado de tentativa y desobediencia a la autoridad por intentar escapar del lugar.

Según fuentes policiales, el hombre estaba almorzando en uno de los paradores de la zona cuando volvió a su auto a buscar algo del baúl. Al retirarse, notó que no podía cerrar el auto utilizando el mando centralizado. Allí comienza a filmar y alrededor observa un Fiat Palio, color gris, con ocupantes en el interior, polarizado, semi abierto, al mismo tiempo que frente al vehículo, sobre Boulevard Brown observa a otra persona que poseía entre sus manos un elemento color negro, envuelto con papel blanco, que esconde el mismo entre sus prendas y se dirige hacia el norte, al mismo tiempo que el vehículo se retira del lugar con la misma dirección.

La policía emprendió una persecución del vehículo al darse a la fuga y no acatar la vos de alto, siendo interceptados en Gales y Reconquista. Los dos hombres fueron detenidos hasta audiencia de control de detención por disposición del Fiscal de Turno Dr. Williams Alex y quedó el vehículo secuestrado en la Comisaría Tercera a disposición de Fiscalía a fin de la posterior requisa que deberá ser ordenada por el juez interviniente.