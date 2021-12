Masacre en Punta Tombo: dueño del campo desmiente daño a pingüinos

El hijo del dueño del campo acusado de matar a cientos de pingüinos en la zona de Punta Tombo, dialogó en exclusiva con el grupo Azul Media y asegura que no hubo tal matanza y que las denuncias fueron realizadas por un familiar en el marco de un conflicto por la sucesión de los campos. «La construcción del alambrado se realizó en un momento en que los pingüinos no estaban en el lugar, somos conscientes de la colonia que hay, yo me crie acá. Era necesaria la colocación de un alambrado por la división del campo para que las vacas no se vayan». El hijo del dueño del campo aseguró que «ningún pingüino fue dañado porque el trabajo se hizo en el invierno, cuando los animales no están acá».

Según explicó el hijo de Ricardo La Regina, el origen de este conflicto tiene que ver con la sucesión de las tierras: «Ellos tenían todo el campo y cuando se murió mi abuelo se dividió entre sus dos hijos, mi viejo y mi tío. Y parece que no les gusta que la mitad que nos corresponde la usemos». El campo se dividió entre «La Perla», que es la parte del denunciante, y «Punta Clara», que es el campo de los denunciados.

«Una vez que estuvo construido, el alambrado no mató a ningún pingüino porque el cable eléctrico va a 70 centímetros, que es la recomendación del fabricante para las vacas, y los pingüinos no miden más de 40. Hoy Fauna lo constató y nos dijeron que lo dejemos así». En cuanto al allanamiento, el hijo del dueño del campo dijo que «lo único que se llevaron fueron dos pichones que encontraron muertos dentro de un nido adyacente al alambrado. Pero así como se llevaron dos se podrían haber llevado 300 porque hay muchos pichones muertos en todos los nidos».

Por último, desde la parte denunciada aseguró que «esto viene después de dos denuncias que le hicimos por daño, ya que nos rompieron el alambrado en 600 pedazos. De esta gente podemos esperar cualquier cosa», dijo el joven en referencia a su tío».