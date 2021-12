Entregaron microcréditos a emprendedores de Trelew

Este miércoles se concretó una nueva entrega de microcréditos para emprendedores locales de la ciudad de Trelew, y ya totalizan casi 52 millones de pesos los fondos destinados al desarrollo de la economía social.

En el acto, que se celebró en uno de los salones del predio de la Sociedad Rural Valle del Chubut, estuvieron presentes, junto con el intendente Adrián Maderna, el coordinador de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social, Hugo Schvemmer; el titular de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni; la coordinadora de Microcréditos de FAMUCH, Verónica Sandoval; y Juan Pavón de la empresa Indasyc SRL.

Al hacer uso de la palabra, el primer mandatario de la ciudad, resaltó: “Por un lado quiero agradecer al presidente de la Sociedad Rural, Ricardo Irianni, por el trabajo articulado que se viene realizando conjuntamente con el Municipio; a todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Productivo; a Juan de la firma Indasyc; y a cada uno de los jóvenes que han hecho el curso de capacitación, porque muchas veces se pide mano de obra calificada y esta clase de espacios son los que nos hacen falta para que la gente tenga la oportunidad y no existan excusas de que no se puedan tomar personas porque no están capacitadas”.

Al mismo tiempo, Maderna también agregó: “Quiero felicitar además a las personas que van a recibir un microcrédito, porque sabemos que es una forma de ganarse la vida, de tener autonomía, de fortalecer un proyecto para seguir avanzando”.

Año complejo

Para culminar, Hugo Schvemmer, expresó: “Estamos culminando con la última entrega del 2021, y a pesar de haber sido un año complejo por la pandemia, aun así pudimos sostener una presencia en la entrega de microcréditos. Fueron 3.500.000 en créditos y microcréditos, 2.900.000 en el programa Sembrar, en el que están incluidas más de 20 organizaciones sociales para la producción de alimentos, más de 8.000.000 en el programa de herramientas, que fueron destinadas a emprendedores y productores del Valle, 25.000.000 en el marco del programa Barrios de Pie, que incluyó tractores, sembradoras, equipamientos de fortalecimiento de producción, 10.000.000 en un convenio que firmó la Federación de Mutuales con el INAES, y 2.500.000 pesos en ayuda a emprendedores de la cordillera, además de 2.000.000 correspondientes a un programa de microcréditos del FONCAP, lo que totaliza 51.800.000 pesos entregados este año. Esto no llena de esperanzas para los años que vienen teniendo en cuenta que podremos contar con más fondos para profundizar estas tareas de fortalecimiento de procesos productivos”.