Desde la UTA advierten que los viajes de larga distancia no logran repuntar

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), José Pérez, habló sobre la actualidad del sector y la situación salarial de los choferes.

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «es una actividad que está funcionando no más allá del 60% en la corta y media distancia» y advirtió que «nos preocupa y mucho que la actividad de larga distancia no alcanza a levantar en la medida en que nosotros creemos que sería conveniente; está funcionando en un 25% y estamos en boca de temporada, y si bien los empresarios vislumbran una temporada extraordinaria con turismo externo, eso todavía no se ha visto plasmado en ventanilla con la compra de boletos».

Trabajadores sin funciones

En el mismo sentido, Pérez precisó que «son 12.000 trabajadores a lo largo y ancho del país en larga distancia, de los cuales están trabajando unos 4.500; los que trabajan cobran unos $100.000 mensuales y quienes no tienen asignación de tareas, unos $48.000» y aclaró que «no cerramos un bono sino paritarias y una suma no remunerativa de $20.000 por única vez para el sector de larga distancia, y para el de corta y media uno de $27.000 en tres cuotas: dos en diciembre y una en los primeros días de enero».

Pérdida de empleos en la pandemia

Sobre las versiones que advertían un posible cierre de la empresa Don Otto, el dirigente sindical explicó que «deben tener unos 12 trabajadores en el taller, otros aceptaron el retiro voluntario y otros demandaron a la empresa; en general, el promedio de trabajadores oscilaba entre 500 y 570, y hoy el plantel ‘pos pandemia’ oscila en unos 330 trabajadores, es decir que 200 trabajadores buscaron otros aires a raíz de la pandemia».

«Hay salarios atrasados por los subsidios»

«Somos un gremio de servicios, si se mueve la gente suben pasajeros y sino, no suben. A esto hay que agregarle que venimos en un año de mucha lucha salarial, hay pago demorado de salarios porque no se cobra en tiempo y forma, ya que todo está sujeto a subsidios del orden provincial y nacional; es muy lento el recurso que llega a la provincia, y la burocracia provincial lo hace más lento aún, para encontrarse con trabajadores que perciben su salario el 12 o 15 de cada mes», apuntó Pérez.