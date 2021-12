Andrés Yllana fue presentado en Brown

Esta tarde, en conferencia de prensa, fue presentado oficialmente Andrés Yllana como nuevo entrenador de Guillermo Brown para la próxima Temporada de la Primera Nacional.

Listos para iniciar el segundo ciclo de Yllana en «La Banda»

En la tarde de este lunes, fue presentado en conferencia de prensa, Andrés Yllana como nuevo entrenador de Guillermo Brown para la próxima temporada del Torneo de Primera Nacional.

En un encuentro ante los medios de comunicación, el mandamás de «La Banda», Mariano Eliceche, le dió la bienvenida al DT capitalino nuevamente al club, tras su ciclo en 2015.

Consultado por El Diario Web, el entrenador aseguró tener «sensaciones muy lindas, porque ya conozco el lugar, a la gente, los gustos. Además es mi tierra. Estoy muy contento por volver».

«Cuando a uno le surgen posibilidades, analiza muchas cosas. Me tocó estar un tiempo afuera, me agarró la pandemia y tuve que reprogramar todo», explicó, sumando que «esta posibilidad me daba la chance de estar en la segunda categoría del fútbol argentino, sumado a que estoy cerca de mi casa y conozco a los dirigentes», aseguró.

‘Haber ido viviendo cosas, basadas en la experiencia, eso achica el margen de error. Eso ayuda a qué poder facilitar su mensaje y discurso para que al futbolista le llegue más simple y rápido lo que queremos del equipo», analizó con respecto a su anterior ciclo en la institución browniana.

La pretemporada comenzará el 3 de enero. Su Cuerpo Técnico estará integrado por el Preparador físico Hernán Fernández y el Ayudante de Campo será Martín Migliónico.