No piensa en irse

«En ningún momento dije que iba a renunciar», dijo con firmeza y tonada incluida el ministro de Gobierno José Grazzini ante la requisitoria de Azul Media sobre su posible salida del Gabinete provincial. «Lo importante es que se ha podido arribar a una solución», sostuvo el funcionario acerca del conflicto policial al que se llegó a un acuerdo, con poco éxito de parte suya. Grazzini no dudó en afirmar que durante las manifestaciones a las puertas de la Jefatura el último fin de semana, «las situaciones se salen de control cuando personas que no son parte del reclamo no apuestan al diálogo». Con estas declaraciones el ministro de Gobierno estaría infiriendo que hubo una suerte de «infiltrados» en la protesta, aunque a la luz de los acontecimientos que Azul Media siguió minuto a minuto el reclamo fue siempre genuino y si hubo momentos de tensión se produjeron, quizá porque el funcionario no estuvo a la altura de las circunstancias. Sin embargo, y ante los hechos consumados, ya todo suena anecdótico, pero lo cierto es que las personas que increparon a Grazzini no eran más que las familias de Policía que demandaban respuestas.