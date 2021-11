La Gimnasia Aeróbica tuvo su nuevo encuentro en Comodoro

En el Club Huergo de Comodoro Rivadavia se realizó el último sábado, el Encuentro Municipal de Gimnasia Aeróbica y Ritmos. Fue el anteúltimo de la temporada, ya que el 27 de noviembre tendrán el cierre.

Con la organización del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, a través de las referentes Sandra Cháves y Vanesa Velázquez, se efectuó el anteúltimo encuentro municipal de gimnasia Aeróbica y Ritmos del año.

En el cual gimnastas de diez escuelas exhibieron sus coreografías y rutinas. Participaron las sedes de la Escuela Nº26 (Prof. Florencia Benites y Melisa Obando), Escuela Municipal Nº722, Próspero Palazzo y Laprida (Prof. Antonella Leal), Gimnasio Municipal N°4 (Prof. Vanina Rapiman), Diadema y Ciudadela (Prof. Ivanna Carrizo), Club Huergo (Prof. Sandra Cháves y Vanesa Velázquez), Sede 211 y Sede San Martín (Prof. Micaela Muñoz).

En el acto inaugural, Sandra Cháves, felicitó “por el trabajo que realizan día a día en sus sedes, es sumamente grato poder disfrutar de lo que hacen. Agradecemos a las familias que nos acompañan constantemente. Estamos muy felices desde nuestra disciplina por el Torneo Nacional de clubes que se realizará el próximo fin de semana, donde 85 atletas de las escuelas municipales van a estar representándonos, es un gran logro”.

Siguió Velázquez, quien dijo que “después de todo lo que pasó, si me preguntaban si en esta época íbamos a estar haciendo un encuentro, la verdad que no lo pensaba. Así que es algo muy gratificante, trabajamos mucho para organizarlo. Pero fundamentalmente estoy muy contenta por el acompañamiento todos los alumnos y las alumnas por parte de sus familias, hacen un gran esfuerzo. Nos vemos el 27 de noviembre para cerrar el año”.

Por su parte, el Director General de Deportes, Martín Gurisich, felicitó a la organización “porque las producciones de las y los deportistas en estos eventos cada vez son mejores. Estas disciplinas se iniciaron trabajando en conjunto, si bien hoy ambas tienen vida propia, creemos que el trabajo en conjunto les permitió llegar hasta acá y celebramos eso”.

Para culminar, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, indicó que “el primer punto que debemos valorar es que volvemos a juntarnos, que la actividad deportiva comenzó a caminar y que la familia puede disfrutarlo”.

“Al mundo le tocó vivir un desafío muy grande, la única forma de pasarlo fue con un trabajo en equipo, con responsabilidad y compromiso, y la actividad deportiva, como Ritmos y Aeróbica, hizo eso, lo marcaron desde las clases y desde el mecanismo de cómo llevar adelante esto. A cada una de las profesoras y las referentes muchísimas gracias por lo que hicieron y hacen, han cumplido el rol que todos queremos”, agregó.

Y cerró sosteniendo que “desde el Estado Municipal, también agradecemos a las familias, que realmente no han dejado de acompañar a cada uno de los deportistas y no dejan de confiar en el Estado”.