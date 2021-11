“La Garrita” celebró la medalla de oro al vencer a Paraguay

La Selección Argentina Juniors de Handball femenino, conocida como “La Garrita”, venció a Paraguay por 27-23, en una final muy pareja, y se consagró campeona y medalla dorada en los I Juegos Panamericanos Juniors Cali – Valle 2021.

De esta forma, las jovencitas consiguieron la plaza para los próximos Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago 2023.

Las jóvenes argentinas, campeonas en Colombia

En un encuentro parejo y de trámite cambiante, Argentina logró imponer su mayor jerarquía en los minutos finales para llevarse una histórica victoria para el balonmano femenino nacional, que se recordará por siempre.

De la mano de la arquera Valentina Menucci y de la lateral Martina Lang (8 goles), el representativo nacional logró una victoria importantísima para subirse a lo más alto del podio.

En el comienzo del partido, la central paraguaya Paula Fernández, con su movilidad y rapidez, fue una verdadera pesadilla para la defensa nacional, bien acompañada por la goleadora Fátima Infrán.

Una mala selección de lanzamientos y errores no forzados en el manejo de la pelota llenaron de dudas al representativo nacional y generaron una sequía que lo dejaron cerca de cinco minutos sin marcar.

Con el marcador 6-3 abajo, el entrenador Martín Duhau tuvo que pedir tiempo para acomodar las cosas. El llamado de atención sirvió para acomodar las cosas en el juego.

Dos goles de Carolina Bono y un par de atajadas de la arquera Valentina Menucci permitieron poner las cosa iguales en el marcador.

El trámite de la final se volvió de un ida y vuelta vertiginoso, con errores de parte de los dos equipos, con un gol a gol que llevo el encuentro al entretiempo 12-12.

Argentina tuvo un buen comienzo de segundo tiempo, de la mano de Belén Aizen, Camila Pedernera y Bono, y pudo ponerse al frente en el tanteador, pero siempre amenazada por el juego de Fernández y la peligrosa extremo Infrán.

Paraguay logró adelantarse en el marcador por 22-20, pero La Garrita hizo un click para que no se le vaya el partido de las manos. En su mejor momento defensivo y efectividad de ataque, Argentina logró pasar al frente y sacar una importante ventaja.

La Garrita cerró el último minuto y 20 segundos de juego en inferioridad por la exclusión de Lang, con el partido 25-22, pero el equipo tuvo la frialdad y la mentalidad para no desesperarse y finalizar ganando por 27-23 y gritar campeonas.

Finalizado el encuentro, el entrenador nacional, Martín Duhau, dijo: “Es una alegría y una satisfacción enorme haber ganado esta medalla. Fue una final muy dura y las chicas supieron como jugarla. Paraguay fue un rival muy aguerrido y las chicas estuvieron a la altura del partido”.

La goleadora de la final, Lang, contó: “Estoy muy emocionada, no lo puedo creer. Es algo enorme esto que conseguimos. Cuando caigamos, nos vamos a dar cuenta de todo lo que acabamos de lograr”.

Por su parte, Sofía Manzano, explicó: “Ellas fueron muy intensas. Estuvimos condicionadas en defensa, yo especialmente porque me sacaron rápido dos veces por dos minutos, pero supimos manejarnos”.