La Canasta Básica Familiar se incrementó $27.000 en Comodoro durante el 2021

El referente del Observatorio de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco», contador César Herrera, se refirió al incremento de $27.000 durante este año en la Canasta Básica de Alimentos para la ciudad de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con Clave Política, explicó que «nosotros trabajamos con un grupo de la Facultad de Ingeniería y hacemos dos mediciones en mayo de cada año, aplicando inteligencia artificial; esto nos llevó a tener bastante cercanía a lo que hace el Indec, a pesar de que nuestra metodología no es la misma».

Cuánto necesita una familia para vivir

«Ello nos permitió sacar, para una familia tipo 2, que son dos adultos menores de 40 años y dos niños menores de 12, cómo esa canasta se va conformando, tanto en la parte alimentaria, y luego se aplica lo que se dice la inversa del Coeficiente de Engel, que es una regla de tres simple: si una familia gasta, por ejemplo, $34.000 en comida y eso representa el 30%, el otro 70% nos da $81.360 que sería el valor de la Canasta Total Básica», precisó el especialista.

Más de 10 mil productos

«Medimos en distintos supermercados de Comodoro Rivadavia y esa es una de las deficiencias de la medición, que no se miden supermercados chicos de dos o tres cajas sino en grandes superficies; por eso el control de precios en 1.400 artículos que hace el Gobierno, los cuales no representan puntualmente la alimentación sino también la higiene y limpieza del hogar», agregó Herrera, indicando que «un supermercado tiene 12.000 artículos, uno mediano entre 8.000 y 9.000, y uno de proximidad aproximadamente 6.000 artículos; por eso cuando uno piensa en 1.400 artículos, ello brinda cierto ‘paraguas’ para ciertos productos que uno consume de la Canasta Familiar, pero entendamos que se podría controlar más ya que tenemos tecnología como para ir mirando Trelew, Puerto Madryn, Esquel; miramos la zona norte de Santa Cruz, sin embargo no logramos interactuar con la clase política para lograr un mayor control».

Tomadores de decisión

Consultado sobre el congelamiento de precios actual, Herrera plantó que «sirve, pero son medidas de corto plazo; todos los decisores económicos toman decisiones anticipativas y aumentan los precios antes, produciéndose luego segundas y terceras marcas, por eso la complejidad que no consiste solamente en salir a la calle y verificar los precios conforme a la lista, sino que es necesario trabajar con los supermercadistas» y reconoció que «la economía se está recuperando, se amesetó en estos últimos meses y no todos los sectores reaccionan de la misma manera; por eso debe hacerse un trabajo constante, que el Gobierno está haciendo en el campo de la industria, pero que debería incrementar en la Secretaría de Comercio Interior».