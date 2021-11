Chubutenses lograron campeonatos y subcampeonatos en el regional

El pasado fin de semana, se realizó en la provincia de Neuquén, en los clubes El Biguá y Tenis Club Neuquén, el Torneo Regional para categorías Menores.

Fue la sexta competencia de estas características durante este 2021, de la que fueron parte los principales talentos de la Patagonia y entre ellos, se destacaron los chubutenses de la Asociación de Tenis de Chubut.

El 6° Regional de Menores, con chubutenses en actividad

Con la participación de más de 25 jugadores y jugadoras de la Asociación de Tenis del Chubut, se realizó el Torneo Regional de Tenis para categorías Menores, siendo esta la 6° convocatoria de estas características de este 2021.

Los clubes El Bigua y el Tenis Club Neuquén, fueron escenario de esta competencia, en la que se destacaron las actuaciones de Enzo Díaz Fantilli del Puerto Madryn Tenis Club, logrando el subcampeonato en Sub 12 así como también en Dobles junto con Thiago Pavón de Trelew.

Asimismo, celebraron las jovencitas en Sub 12 Damas Dobles, siendo campeonas Guadalupe Marina de Trelew junto a su compañera de Rio Negro, Malena Molina; mientras que en Dobles Sub 14 Damas el 1er puesto fue para Isabel Arabarco / Jazmín Silva de la localidad cordillerana de El Hoyo.

Acompañado la delegación, el profesor designado fue Richard Pellegata.

TENIS – TORNEO REGIONAL DE MENORES

6° EDICIÓN – NEUQUÉN

Sub 10 Varones

1º Wollin B. / Paz J. M

2º Colotniz I./ Falleti G.

Sub 10 niñas

1º Carbonelli L./ Carbonelli M

2º Ramírez P./ Bartolo

Sub 12 varones singles

Campeón Ciucci V.

Subcampeón Enzo Díaz F

Sub 12 varones dobles

Campeones Ciucci/ La Sala y subcampeones

Thiago Pavón/ Díaz F. E.

Complementaria S12

La Sala B. sobre Cecchile V.

Mujeres sub 12

Campeona: Molina, Malena

Finalista: Jurado, Rosario

Campeona 2nd chance: Lassaga, María Justina

Dobles Campeonas: Molina, Malena/Marina Guadalupe

Dobles Finalistas: Alcoleas, Carmela/Jurado, Rosario

Mujeres sub 14

Campeona: Arabarco, Isabel

Finalista: Soso, Bárbara

Dobles Campeonas: Arabarco, Isabel/Silva Prats, Oriana

Dobles Finalistas: Soso, Bárbara/Pauluzzi, Aluminé

Mujeres sub 16

Campeona: Gómez Weiss, Juana

Finalista: García, Agustina

Dobles Campeonas: García, Agustina/Deniz Reyes Julieta

Dobles Finalistas: Gómez Weiss, Juana/Echegaray, Ana

Mujeres sub 18

Campeona: Gómez Weiss, Francisca

Finalista: Páez, Sofía

Varones sub 14:

Campeón: Polito, Mateo

Finalista: Paolini, Ignacio

Campeón 2nd chance: Bustos, Ángel

Dobles Campeones: Polito, Mateo/Paolini Ignacio

Dobles Finalistas: Ranea, Tiago/Agorreca, Benjamín

Varones sub 16

Campeón: Pineiro, Ignacio

Finalista: Ochoa, Juan

Campeón 2nd chance: Galván, Juan Pablo

Dobles Campeones: Pineiro, Ignacio/Ochoa, Juan

Dobles Finalistas: Galván, Juan Pablo/Giorgis, Bautista

Varones sub 18

Campeón: Perelli, Manuel

Finalista: Labbe Vidoni, Gino