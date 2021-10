Para Papaiani, «con trabajo territorial se podrá revertir el resultado de las PASO»

La candidata a senadora por el Frente de Todos, Florencia Papaiani, analizó el pedido de «Reparación Histórica» que el Gobierno Provincial plantearía ante Nación, como así también dijo creer que «con trabajo territorial podemos dar vuelta el resultado de las PASO».

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «las cosas que Chubut tiene que pelear las tiene que hacer, el momento me parece inoportuno porque estamos en un proceso electoral» y recordó que «cuando fui diputada, el legislador Di Filippo preparó un escrito con antecedentes; en ese momento se estaba por firmar el Pacto Fiscal, donde se cedían puntos de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, y creíamos que ese era el momento para hacer este reclamo, sin embargo nada ocurrió».

«Hay oportunismo político»

«Ahora», continuó Papaiani, «llama la atención que se haga en este momento, pero lo importante es que se haga, y que frente a ese reclamo todo el arco político estará acompañando».

«Creo que hay un oportunismo político de presentarlo en este momento, cuando es un tema que el Gobernador tiene en las manos hace muchísimo tiempo, aunque es un reclamo justo», agregó.

Trabajo territorial

Por otro lado y en el marco de la campaña electoral, la candidata explicó que «uno no escapa a la realidad de que no es una elección fácil, pero estoy convencida de que podremos revertir el resultado; nos faltó tiempo en las PASO y las condiciones sanitarias no nos permitían llegar de la forma en la que siempre lo hemos hecho».

Consultada sobre el rol que los intendentes tendrán en los comicios, señaló que «por supuesto, en cada uno de los territorios van a tener un rol fundamental, nosotros estamos tratando de llegar a todos los compañeros y compañeras militantes del PJ a los que no hemos podido llegar, y en eso hay que hacer una fuerte autocrítica; pero con ese trabajo territorial se sientan las bases de nuestro partido».