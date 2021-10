Gimnasia se cruzará con QUIMSA en los Cuartos de Final

Culminadas las fases clasificatorias del Torneo Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se aseguró su lugar en el Súper 8, los Cuartos de Final de la competencia.

Este martes, en una reunión realizada en Obras Sanitarias, quedó conformado el fixture de esta instancia: los dirigidos por Martin Villagrán, jugarán desde el próximo 27 de octubre ante QUIMSA.

“El Verde” con rival para el Súper 8

Este martes, en un acto realizado en Obras Sanitarias este martes se confirmó que la sede para el Final 8 del Súper 20 será la ciudad de Córdoba, a disputarse todo en el Ángel Sandrín de Instituto los días 27-28 y 30 de octubre.

Además se realizó el sorteo de los cruces de cuartos de final.

En la conferencia de prensa celebrada en la mañana de este martes 19 de octubre se sortearon los cruces en un evento que reunió a diferentes protagonistas de la Liga Nacional con la presencia de los entrenadores Federico Fernández (Ferro), Alejandro Vázquez (Platense) y Gonzalo García (Boca) junto a los jugadores Lautaro Berra (Obras), Lucas Pérez (San Lorenzo) y Kevin Hernández (Boca).

Divididos en dos copones, separados entre cabezas de serie de cada zona y segundos de cada grupo, el Cholo Vázquez fue el responsable de sacar las bolillas del grupo de líderes y San Martín de Corrientes fue el primero en salir a escena.

Si bien La Unión de Formosa fue el primero del copón de segundos, las reglas establecen que en los cuartos de final no pueden enfrentarse los rivales de la misma zona, por lo que Lucas Pérez debió sacar una segunda bola que definió el primer duelo: finalmente Ferro será el rival de San Martín.

Los cruces de cuartos de final, que se disputarán en su totalidad el 27 de octubre desde las 14:00 con transmisión de dos de ellos por TyC Sports y DirecTV, serán los siguientes: San Martín vs Ferro, Instituto vs Obras, Boca vs La Unión y Gimnasia vs Quimsa

A su vez quedó definido el cuadro de semifinales. El ganador de San Martín-Ferro enfrentará al triunfador de Instituto-Obras, mientras que los vencedores de Boca-La Unión y Gimnasia-Quimsa se medirán en la otra semifinal a partir del 28.

La final, también en el Ángel Sandrín, se disputará el sábado 30 de octubre a las 11 de la mañana, instancia en la que se coronará al campeón del Súper 20.

La LNB inicia el martes 2

La Liga Nacional de Basquetbol comenzará dentro de dos semanas, el próximo martes 2 siendo el partido debut de la Temporada entre Riachuelo de La Rioja y San Lorenzo, uno de los debutantes de la categoría frente al vigente y pentacampeón del certamen. Será a las 21 horas en el imponente Superdomo de La Rioja, uno de los estadios más lujosos y de mayor infraestructura del país.

La acción de la temporada 2021/22 seguirá el día miércoles con cuatro juegos: Obras-Regatas, Peñarol-Oberá TC, Platense-San Martín y Quimsa-Unión de Santa Fe.

En tanto, el viernes, será el día del debut del equipo chubutense: Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, debutará en condición de local en el Estadio “Socios Fundadores” ante su par de Regatas de Corrientes.

21:30 horas será el horario de este partido, que marcará el regreso del “Verde” en condición de local, y recibiendo a su público nuevamente tras año y medio sin actividad ante el conecto de pandemia y sus restricciones.