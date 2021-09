«Nuestro proyecto político no tiene techo», aseguró Elisaincin

Una de las sorpresas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo en Chubut, fue el desempeño del Frente de Mujeres Justicialistas, consiguiendo el 19 por ciento de los votos en la interna del Frente de Todos. Lorena Elisaincin, ex precandidata a senadora por esa lista, dialogó con el programa Patagonia en Vivo, que se emite por AZM TV, y expresó: «Estamos muy felices porque tuvimos catorce mil y pico de votos, que son personas que creen en el proyecto político que estamos creando y esto no tiene techo. Estamos muy contentas porque vamos rumbo al 2023 en una consolidación firme».

Silencio

En cuanto a la reacción por parte de la lista ganadora del FdT, Elisaincin indicó que, hasta el momento, «no hubo ningún acercamiento, ningún llamado. Nuestros votos son 14 mil personas que están pidiendo un debate dentro del Partido Justicialista». La incógnita de cara a las generales de noviembre pasa por saber si esos votos del Frente de Mujeres irán sin miramientos a la lista de Carlos Linares o si se dispersarán en otras fuerzas: «Si no se abre el debate dentro del PJ, no son capaces de llamar a la otra lista, convocarnos y ver por qué nosotras estamos en otra línea, seguramente se dividan esos votos».

Rotura de boletas

La ex precandidata recordó que el camino hacia y durante las PASO no fue nada fácil para su sector, ya que «los fondos recién los recibimos el viernes y el domingo eran las elecciones. Estábamos con las boletas casi justas, prácticamente no teníamos para reposición y nos rompieron un montón porque sabían que teníamos pocas. Pero así y todo acá estamos y muy felices. Para nosotras, ganamos», finalizó.