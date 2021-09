No PASO nada

El diputado Ángel Tirso Chiquichano, le bajó el precio al resultado electoral del pasado 12 de septiembre. Según el análisis del legislador valletano, la derrota electoral en Trelew se debió a que “los compañeros no fueron a votar”, dijo sin dudarlo, cual si fuera una certeza de Descartes. Según Tirso, los muchachos no le dieron importancia a la elección, “porque las PASO son una interna”. Bajo ese argumento, el legislador provincial afirma que las elecciones de noviembre serán distintas en Trelew, “vamos a ganar, se pude dar vuelta”, aseguró al tiempo que deslizó que en esta oportunidad la militancia que responde al intendente Adrián Maderna, se pondrá la campaña al hombro. Será acaso que tal como le facturaron desde algunos sectores del PJ, el valletano se hizo el distraído el pasado 12 de septiembre, solo para medir fuerzas con Papaiani. Aún si así fuera, el FdT no debería subestimar al electorado, porque no todos saldrán cual rebaño para “dar vuelta la elección”, como dicen algunos dirigentes. Después de todo, resulta innegable el malestar expresado en las urnas, ya sea por la baja del poder adquisitivo, la falta de empleo o el descrédito de la dirigencia política.