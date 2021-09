Elisaincin planteó que «la gente está odiando a los políticos y con toda la razón del mundo»

La referente de Puerta Violeta, militante justicialista y precandidata a diputada nacional por el Frente de Mujeres del Frente de Todos, Lorena Elisaincin, habló sobre la propuesta del espacio de cara a las PASO.

En diálogo con AzM Radio, señaló que «el cierre de campaña es algo que no nos desvela porque estamos militando los 365 días del año, y la verdad es que no se cierra nada, sino que empieza todo» y planteó que «el ánimo de la gente no está para actos y vemos que en otros sectores están obligando a la gente a ir a las caminatas».

«Nuestra militancia es día a día»

Asimismo, Elisaincin sostuvo que «la gente está odiando a los políticos y con toda la razón del mundo, porque están apareciendo solo en épocas electorales» y remarcó que «a nosotras nos ven en la calle y no hicimos más cosas que las que veníamos haciendo, tal vez de manera más intensa considerando los plazos electorales y las cuestiones formales, pero nuestra militancia es diaria».

«No hay representantes»

«La gente se siente acéfala y siente que no tiene representantes en ningún lado, pasa lo mismo en los ámbitos municipales y provinciales; si bien la persona vota, a la hora de ver los resultados está acéfala porque nadie discute ni pelea por los intereses del pueblo», manifestó la precandidata, sumando a ello que «se perdió la cuestión de hacer política, ya no hay políticos; nosotras estamos haciendo política todos los días en la calle y esa voz la vamos a llevar al Congreso».