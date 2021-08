Presentaron un documental sobre el femicidio de Molly

En la sala del Centro Cultural «José Hernández» de Rawson, se presentó el documental «Molly Artesana de Sueños», dirigido y producido por la realizadora audiovisual y comunicadora con perspectiva de género, Karina James.

“Molly es un trabajo que demandó muchísimo tiempo, y está con un tratamiento mediático responsable y creo que logra interpelar a las personas desde un lugar, muchas veces, de incomodidad», expresó la directora luego de la proyección. “Hablar de femicidios, hablar de la temática de femicidios no es fácil, abordar estos temas tampoco es fácil, pero creo que el objetivo principal está cumplido, nuestro objetivo personalmente también, como comunicadora desde la perspectiva de género, desde la comunicación responsable y también, como feminista», afirmó.

«El objetivo principal siempre fue rescatar a Molly, a Evelyn Lehr – Molly Pérez, de ser resumida a ser una víctima de femicidio, o una estadística más. Cuando hablamos de Molly, hablamos de todas nuestras muertas, ese nombre, ese apodo, Molly, abraza todos esos nombres que van quedando en el olvido, pero no en el olvido de los círculos que quedan destruidos», sostuvo la realizadora audiovisual.

En relación al relato de Alejandra Pérez, la mamá de Evelyn Lehr – Molly Pérez expresó «creo que es muy importante, es una madre del dolor, y es una persona que tuvo la capacidad y la fuerza de poder salir y hablar, exigir y pedir, entonces esa lucha fue acompañada por muchísimas mujeres, por muchísimas personas también, que caminaron esa marcha del dolor, tan histórica para la ciudad de Trelew, pidiendo justamente».

«Se habla también de una mirada crítica hacia el Poder Judicial, hacia el accionar policial, también hacia todos los poderes. En Chubut es obligatoria la Ley Micaela, ¿qué pasa en relación a estas prácticas que siguen siendo violentas?», manifestó la comunicadora.

James hizo hincapié en que «hay muchísimos puntos para analizar y es por eso, que digo que particularmente, lo viví de modo muy emotivo, siempre me cuesta hablar de la proyección porque también me siento atravesada, como mujer, como mamá, como comunicadora, como persona que encuentra violencias por motivos de género todo el tiempo, o que encuentra noticias de femicidios todos los días».

Además, reflexionó acerca de la importancia de abordar estos temas «creo que hay que hablar estas temáticas, hay que generar debates, trabajar la prevención, y sobre todas las cosas acompañarnos y difundir todos los espacios que existen en relación a la prevención y al acompañamiento» agregando al respecto «yo creo que hay que acompañarlas, y acompañarnos entre todas, todos y todes. La violencia por motivo de género es una pandemia enquistada en nuestra sociedad desde siempre, por lo cual es preciso trabajar».

La directora y realizadora del documental indicó «quiero invitar a las personas, a que nos encuentren en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, Molly Artesanas de Sueños, o Molly documental, así nos van a encontrar y también les pido que compartan nuestras publicaciones porque esto es un trabajo autogestivo, próximamente también se va a poder ver por la pantalla Canal 7».

Por último, Karina James argumentó que «es muy importante llegar a Rawson, porque Molly feriaba en Rawson, y porque además Molly amaba Playa Unión, así que muchas de las imágenes que tiene este trabajo tiene que ver con estos lugares», concluyó.

Molly Artesana de Sueños

El film describe a una mujer, hija, nieta, artesana, activista, vegana, amiga, hermana, amante de los animales y de la vida. Evelyn, Molly Lehr podía ser cualquiera de nosotras.

El documental fue declarado de interés legislativo y de interés provincial. Las ciudades de Rawson, Trelew, Dolavon, y Puerto Madryn, lo han declarado de interés educativo cultural y comunicacional.