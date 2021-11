Peligra el abastecimiento de agua para el verano en Esquel y Trevelin

El jefe de sección de Servicios Sanitarios de la Cooperativa 16 de Octubre, Mauricio Mateos, se refirió a la situación hídrica en Trevelin y Esquel y adelantó que este jueves habrá una reunión con los Municipios para comenzar a trabajar al respecto. «En la actualidad, como hay un consumo bajo no tenemos problema, pero con la poca nieve que hay en la montaña, que es de donde se alimenta la cuenca del río Percy, se va viendo que el verano va a ser muy seco y nos va a traer problemas en la captación y distribución de agua potable».

Si bien todavía no se sabe la gravedad de la situación, Mateos no dudó en afirmar que «se pronostica un verano seco y si bien no tenemos alternativas para traer agua, sí podemos empezar a tomar medidas como recomendar a la gente que se asegure tener tanques de reserva y eliminar todos los derroches en las viviendas».

Según contó el referente de la cooperativa, la captación en Esquel se encuentra en la cuenca del arroyo Esquel, más un par de perforaciones en la ciudad para reforzar, mientras que en Trevelin son perforaciones de 30 metros que están cercanas al río Percy: «En ambas localidades vamos a estar afectados con la cantidad de agua de las captaciones y en el verano, con el consumo y el riego, vamos a estar complicados, así que tendremos que trabajar en la concientización y control del uso del agua».