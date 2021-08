Jóvenes piden por el anhelado skatepark

En el Día de la niñez, jóvenes de Puerto Madryn organizaron un evento competitivo para visibilizar un reclamo de larga data, un skatepark público para la ciudad. Con participantes de Trelew y Rawson entre otras ciudades, se realizó un encuentro regional donde los jóvenes compitieron en disciplinas tales como Skate, Roller Quad y BMX. Los chicos reclaman un lugar que sea seguro para sus prácticas, al tiempo que advierten que el patinódromo de la costa, no está en condiciones, e incluso pude resultar peligroso cuando hay mucha gente transitando en la zona.

En diálogo con El Diario, los jóvenes comentaron que han recibido muchas promesas a través del tiempo, se han realizado diversas gestiones, pero el anhelado skatepark no llega.

Lo más significativo fue la modalidad elegida para su reclamo, no hubo marcha, ni pancartas, ni protestas en la calle, solo un evento masivo en el que exhibieron sus destrezas en este deporte que practican millones de jóvenes en el mundo, y ciudades con climas templados como Puerto Madryn ofrecen una gran oportunidad para deslizarse y disfrutar de una tarde con amigos.

Este domingo, los jóvenes hicieron concursos, dónde cada deportista tenía que hacer un truco y fueron premiados con elementos donados por empresas locales.