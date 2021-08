Detectaron un caso de triquinosis en Cholila

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó carne de jabalí en la localidad de Cholila, tras el diagnóstico positivo a triquinosis en análisis de laboratorio. A partir del resultado obtenido por digestión artificial, los agentes de la Oficina Senasa en El Maitén incautaron carne de jabalí obtenida de la caza de un ejemplar que luego fue desnaturalizada con la colaboración de la Municipalidad de Cholila.

Prevención

El Centro Regional Patagonia Sur del Senasa recuerda a quienes consuman carne y productos de cerdos domésticos y de la caza, que deben tener en cuenta una serie de consideraciones para prevenir el contagio de la triquinosis.

La triquinosis o trichinellosis es una zoonosis parasitaria endémica en Argentina. Las personas se enferman al consumir carne cruda o insuficientemente cocida y/o productos elaborados con carne de cerdo o de animales silvestres, principalmente jabalíes y pumas, que contienen en sus músculos larvas de parásitos del género Trichinella. Por eso, es también considerada una enfermedad transmitida por alimentos (ETA).

Recomendaciones

Por eso, es importante resaltar que la carne proveniente de la caza también debe ser analizada previamente mediante la prueba de la digestión artificial antes de ser consumida o utilizada para la elaboración de chacinados y salazones. Asimismo, cabe recordar que no deben abandonarse las carcazas luego de la caza en el ambiente, ni utilizarlas como alimento para los cerdos domésticos.

Considerando estas medidas, las personas que críen porcinos o practiquen la caza, colaboran con la prevención de la triquinosis, protegen su actividad productiva, evitan riesgos y producen alimentos seguros.

Se recomienda consumir chacinados y salazones obtenidos en establecimientos habilitados y no en lugares informales, en los que no se puede demostrar la inocuidad y la trazabilidad del producto adquirido.