Hallan otra ballena muerta en Puerto Madryn

Un nuevo ejemplar de ballena muerto apareció en la costa de Puerto Madryn y volvió a encender la preocupación por la sucesión de casos registrados en los últimos días en el litoral de la ciudad.

El cuerpo del animal llegó hasta un sector de la costanera ubicado al sur del muelle Luis Piedra Buena, cerca de un reconocido establecimiento hotelero. Tras el hallazgo, se procedió al retiro de los restos del lugar.

El episodio se suma a la aparición de otros cadáveres de ballenatos y ballenas en distintos puntos de la costa madrynense, una situación que genera interrogantes entre quienes siguen de cerca la presencia de estos cetáceos en el Golfo Nuevo y que mantiene la atención sobre las posibles causas de los decesos.

Investigan las causas de las muertes

Hasta el momento, las causas de las muertes no fueron confirmadas. Entre las hipótesis que se analizan se encuentra la posible incidencia de una bacteria que provoca la erisipela, una enfermedad infecciosa que puede afectar a distintas especies animales y que también ha sido asociada a cuadros graves en cetáceos.

Sin embargo, la presencia de esta bacteria como posible factor vinculado a los casos deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes. Por ahora, no hay elementos concluyentes que permitan establecer si los ejemplares fallecieron por una misma causa o si existe una relación directa entre los distintos episodios.

La reiteración de hallazgos plantea la necesidad de avanzar en el análisis de los restos y reunir información que permita conocer qué ocurrió con los animales.

Una situación que mantiene la atención en la costa

Puerto Madryn mantiene una estrecha relación con las ballenas, tanto por su valor ambiental como por la importancia que tienen para la actividad turística y la identidad de la ciudad. Por eso, la aparición de nuevos ejemplares muertos en el frente costero genera especial atención.

El hallazgo de este último ballenato, en un sector concurrido de la costanera y próximo a uno de los puntos reconocidos del litoral urbano, vuelve a poner el foco en la situación y en la necesidad de esclarecer el origen de las muertes.

Mientras continúan las investigaciones, se aguardan precisiones que permitan determinar las causas de los fallecimientos y establecer si los casos registrados durante los últimos días responden a un fenómeno común.

Por el momento, la hipótesis vinculada a la erisipela permanece bajo análisis y no constituye una explicación confirmada para la muerte de los ejemplares encontrados en la costa de Puerto Madryn