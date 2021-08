Con una “Jam Sesh”, jóvenes de Madryn piden por su skatepark

El pasado domingo, los practicantes de los deportes alternativos se convocaron en el Patinódromo de Puerto Madryn para, con un evento denominado «Jam Sesh», reclamaron por la creación del Skate Park que desde hace años están esperando.

Hubo compromiso años atrás, pero aún no se cumplió. De esta actividad, muy convocante, donde hubo demostración de las disciplinas de Roller Quad, BMX y Skate, fueron parte representantes locales como así también llegados desde Trelew y Rawson.

Un skatepark optimo y seguro

El Patinódromo de la ciudad de Puerto Madryn, fue escenario el pasado domingo, de un evento denominado “Jam Sesh”, que ofició de demostración y concurso de habilidades de BMX, Skate, Longboard y Roller Quad, a la vez utilizado por los jóvenes practicantes de estos deportes alternativos como “reclamo” de su esperado espacio óptimo para la práctica de estas disciplinas: el Skatepark.

En dialogo con El Diario Web, una de las participantes y también entrenadora de la modalidad Roller, Ada Elissalde, comentó de que se trató el evento, al destacar que “por suerte salió todo bien, vinieron chicos de Trelew y de Rawson, muchos sponsor apoyaron la causa y felices porque estamos disfrutando de una tarde patinando todos juntos”.

En cuanto al objetivo principal de esta convocatoria, Ada aseguró que “nosotros queremos visualizar que somos un montón que practicamos deportes alternativos y no tenemos espacios para practicarlos. Porque el espacio que hay, hay que compartirlo con la gente que vienen a jugar a la pelota, con la que viene a la playa. No es un lugar adecuado para realizar estas actividades. Pedimos un lugar donde puede desarrollarse esta actividad como se debe. No tenemos un espacio donde poder hacerla”.

Elissalde, reconoce con cierta decepción que “de generación en generación se va prometiendo un espacio pero nunca se puede cumplir”, a lo que agrega “nos dicen que es por falta de presupuesto. Pero lo que sabemos es que en realidad no nos están dando la importancia que se merece”.

La deportista, comentó que los deportes sobre ruedas, llegan a diversas edades: “acá nosotros tenemos patinadoras y patinadoras que desde los 5 años y tenemos otros de más de 30. Nunca se deja de patinar, porque es una pasión”.

Así como se da en otros deportes, en el Skate, BMX y Roller, está demostrado que hay talento; pero no se puede desarrollar y pulir, ya que no se cuenta con un lugar óptimo para trabajarlo: “no solo el espacio que necesitamos nos dará seguridad, sino también para aprender mejor. Porque no tenerlo, nos frena. Porque no tenemos el espacio adecuado para entrenarlo. Acá hay mucho talento”, indicó Ada Elissalde.

De hecho, además del Patinódromo, el cual comparten cada día con familias que se acercan post playa, a enseñar a andar en bicicleta a los más pequeños o incluso se sientan a compartir mates, el otro lugar para la práctica de estos deportes es un club privado. Sobre esto, Elissalde asevera que “se pide el espacio porque no tiene por qué ser un espacio privado donde pueda ir a patinar. Sea de la clase que sea yo, tengo derecho a patinar. Necesitamos un skate park público para que todos tengan acceso a él”.

De hecho, la joven puntualiza en que la chance de contar con espacio público, permitiría que se aproveche desde el turismo deportivo, ya que podría ser un lugar visitado por practicantes que lleguen a vacacionar, o incluso podrían recibirse competencias de orden Provincial y Nacional: “el beneficio turístico que tendría la ciudad al implementar un skate park público es muy importante, ya que es muy común que las personas que realizamos esta actividad visitemos el skate paró de la localidad en la que vacacionemos”

“Se genera un circuito deportivo”, destacó, recordando a la vez que “por ejemplo, en un momento se armó la Liga Patagónica, que se realizó en El Dorado”.

Elissalde, insiste en recordar que “este es un pedido que se hace un montón de años. Siempre nos prometieron. Y no cumplieron, nos dicen que no hay presupuesto. Para los deportes alternativos no hay”.

Por último, se agradece y destaca el acompañamiento de los jóvenes llegados desde las localidades valletanas que acoplaron el evento y se sumaron al reclamo en modalidad pacífica, haciendo lo mejor que saben, ´patinar´: “hicimos BMX, Rolar y Quad, Skate, llegaron unos 50 chicos y chicas de cada disciplina. Vinieron porque saben que nosotros necesitamos ese lugar”.

“Nuestro sueño es un lugar donde podamos patinar, donde los chicos se puedan explayar libremente y podamos desarrollar las actividades que queremos. Es necesario para que todos podamos patinar. Lo necesitamos ahora, porque todos los deportistas se van porque no tienen donde entrenar en esta ciudad”, finalizó Elissalde.