Aguilera insiste en la urgencia de sancionar la Emergencia Educativa

La diputada provincial por la Unión Cívica Radical (UCR), Andrea Aguilera, estuvo presente anoche en «Clave Política», el programa que se emite a través de AZM TV, donde se refirió a la actualidad educativa, en el contexto de un paro docente por 48 horas que inició este lunes. «Esta semana hace un año que presentamos el proyecto de Emergencia Educativa, un proyecto que, además de declarar a la educación como esencial, establecía medidas. Cuando se declara una emergencia es porque hubo un fracaso en las políticas públicas, porque no las hubo, porque han sido deficientes y esto es lo que ha ocurrido con la educación en Chubut. Estamos transitando el cuarto año sin educación y ya podemos hablar de una catástrofe educativa».

Abordaje integral

La legisladora aseguró que la pandemia «ha venido a esconder bajo la alfombra el problema de la educación en la provincia», y advirtió que debe abordarse de manera integral: «No podemos hablar solo de la cuestión salarial, ni de la infraestructura ni del aprendizaje de manera separada. Esto requiere una mirada integral y, hasta ahora, no hemos podido abrir ese debate en la Cámara de Diputados». A la hora de buscar las razones por las que ese debate no comenzó, Aguilera manifestó no conocer el por qué el resto de los diputados no se interesó en el tema.

Informe parcial

De todas maneras, desde Diputados solicitaron un informe al Ministerio de Educación respecto a qué estaba ocurriendo en ese ámbito con la virtualidad y la realidad de los colegios de la provincia: «El informe es lamentable, ni siquiera nos podía precisar la cantidad de chicos que había en el ciclo lectivo, nos dieron una información parcial argumentando que había colegios que no respondían. Además, el informe revelaba la imposibilidad del Ministerio de llegar a todos los chicos por la falta de conectividad».

Daño irreparable

La diputada radical agradeció la irrupción de Padres Organizados en la escena educativa, ya que «gracias a ellos podemos sostener con mayor fuerza el reclamo en la agenda», pero advirtió que, más allá de ello, «no se advirtió el daño que estamos generando en nuestros niños, se les está arrebatando la posibilidad de pensar en un futuro». En este contexto, Aguilera pidió que se realice un censo educativo «para saber qué pasó con todos los chicos, dónde están, por qué salieron del sistema».