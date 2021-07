Seguirá preso un imputado por tentativa de homicidio en Rawson

La jueza de garantías Ivana González le imputó el delito de tentativa de homicidio a Maximiliano Llalataque que el domingo pasado apuñaló a Tomás Millanahuel en un incidente que se produjo en la calle Pueyrredón en cercanías con su intersección con la calle Vacchina de Rawson. Además le impuso la prisión preventiva por el plazo de sesenta días.

Así fue pedido por el fiscal general Fernando Rivarola. Le imputó el delito de tentativa de homicidio y cree que, de no quedar detenido, podría fugarse. El cuchillo usado para la agresión fue secuestrado y además se cuenta con filmaciones de las videocámaras instaladas en la vía pública.

El incidente se desató pasadas las dos de la madrugada del último domingo en un predio donde existen dos viviendas, donde residen víctima y victimario en esa zona cercana al cuartel de los Bomberos Voluntarios.

Pulmones afectados

El incidente se originó en diferencias entre vecinos ya que el imputado reside en el mismo predio Las diferencias entre víctima y victimario siguió luego con nuevos protagonistas, insultos y golpes de puño hasta el desenlace de las puñaladas que terminaron con Tomás Millanahuel en el Hospital en donde se encuentra internado en el área de terapia intensiva ya que algunos de los puntazos recibidos le afectaron los pulmones.

Mientras en un auto particular trasladaban a la víctima que por sus propios medios pidió auxilio, allegados a éste produjeron daños en la casa de Llalataque. Este fugándose a la carrera, se refugió en la misma Comisaría de Rawson. Allí quedó detenido hasta la audiencia de control y apertura de investigación realizada en la mañana de este lunes.

Apenas la policía dio aviso de lo ocurrido al teléfono de guardia de la Fiscalía de Rawson, el fiscal general Rivarola y la procuradora fiscal Eugenia Domínguez se hicieron presentes en el lugar del incidente para junto a la División Investigaciones de la Policía, tomar los primeros testimonios.

Los antecedentes del agresor

Según la información con la que se cuente, Rivarola cree que Llalataque no podría someterse al proceso y podría fugarse. Argumentó que no tiene arraigo en la ciudad de Rawson ya que usurpaba una vivienda junto a su pareja, además de no contar con trabajo estable. Además es oriundo de la ciudad de Puerto Madryn donde posee antecedente penales como robos tentados, entre otros, además de no haberse sometido a algunas obligaciones procesales.

La imputación en su contra tiene una pena mínima de cuatro años de prisión, por lo que de haber sido hallado culpable, irá a parar tras las rejas de manera efectiva.

Por su parte el defensor oficial Miguel Moyano no se opuso a la apertura de investigación y solicitó que en caso de quedar detenido, se produzca en alguna comisaría de Trelew y no en la Alcaidía de esa ciudad.