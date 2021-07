Nancy González reconoció que los candidatos de Chubut requieren «la venia del gobierno nacional»

A dos semanas del cierre de listas, la senadora nacional Nancy González manifestó su intención de permanecer en el cargo por cuatro años más y aseguró que quienes terminen siendo los candidatos deberán contar con el visto bueno del gobierno nacional. En principio, González refirió que «vamos a seguir trabajando en el camino de la unidad, en el camino de que pueda haber una sola lista y si eso no sucede el Partido Justicialista siempre ha sido democrático y las PASO sería la mejor opción».

La senadora madrynense afirmó que, si bien todavía falta mucho, «yo manifesté mi intención de repetir o de estar en el ámbito legislativo, pero de acá al 24 todavía pueden pasar muchas cosas. Vamos a estar donde nos necesiten, pero nunca moviendo los pies de donde siempre los tuve puestos, yo no soy oportunista, siempre he estado con el gobierno nacional, en las buenas y en las malas».

Mucho se viene hablando respecto a quién elige a los candidatos de Chubut, si son los justicialistas locales o si se elige «a dedo» desde Buenos Aires. En ese sentido, Nancy González dijo: «Los candidatos los deciden los peronistas de Chubut, pero, por supuesto, con la venia del gobierno nacional. Esto no es algo nuevo, siempre ha sucedido, son los legisladores del presidente y de la vicepresidenta de la Nación.