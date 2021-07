Mujeres peronistas lideran lista disidente en el Frente de Todos

En las próximas elecciones primarias, dentro del Frente de Todos, se presentará una lista encabezada por mujeres con Lorena Elisaincin y Edgardo Ganga para senadores y con Daniela Andrade y Juan José Sánchez en diputados. Érica Caminoa, secretaria de la Mujer del Partido Justicialista, contó al respecto: «Costó pero llegamos, estamos muy felices. La verdad que es algo histórico para la provincia, una presentación de lista organizada y dirigida por mujeres, con el empeño de seguir adelante, no solamente para estas elecciones, sino para seguir trabajando de cara al 2023».

Por su parte, Lorena Elisaincin recordó que «fuimos recorriendo pueblo por pueblo buscando los avales, es un trabajo con mucha conciencia y mucha construcción. Esta apertura que pudimos realizar es un camino que se abre a las mujeres para que se animen, que no tengan que pedir permiso para hacer ni esperar que alguien las elija, porque eso no va a pasar».

Respecto a la campaña en sí, la precandidata a diputada nacional puso el foco en las redes sociales y en los medios de comunicación, además de «ir con las compañeras puerta a puerta».