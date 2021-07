Cosas de «muchachos»

«Los muchachos peronistas. Todos unidos triunfaremos…», así comienza la marcha peronista. Sin embargo por estos días, esa premisa no se estaría cumpliendo. La interna en el PJ es feroz, las reuniones son múltiples y crece la preocupación porque los votos se les escurran de las manos. Los «dinos» no quieren soltar la manija, los jóvenes quieren tomar la sartén por el mango y las mujeres, no pinchan, ni cortan. Así las cosas, el Frente de Todos es, a todas luces, una expresión básicamente peronista, ya sea que estén inclinados más a la izquierda o a la derecha, el movimiento sigue siendo uno solo que atrae a todo lo que sume, como el Partido Socialista Auténtico que será de la partida. Pero en la mesa chica, los que se disputan los lugares en la lista siguen siendo «los muchachos», que se comportan como adultos con cierto dejo de adolescente. Nadie se quiere bajar de la carrera, pero esta semana debe haber definiciones, y por mucho que les pese a algunos, la paridad de género está impuesta por ley, así que Florencia Papaiani, sería de la partida en cualquier escenario. Nancy González sigue haciendo fuerza para que no la dejen afuera, y el joven Leunda ya estaría resignando sus apetencias de ser candidato a senador, conocedor del desgaste que supone una interna. Resulte como resulte el armado, el PJ tiene mucho trabajo por delante si quiere asegurase dos bancas de la Cámara Alta y al menos una de la Cámara Baja. Por el momento, los números no cierran.