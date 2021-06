PJ Chubut: Tensas negociaciones por la unidad

La reunión del PJ Chubut prevista para este lunes en Dolavon fue suspendida. Si bien desde el partido restaron importancia a la suspensión, aduciendo que quieren conocer la opinión de las agrupaciones que no participan de las reuniones, antes de cerrar acuerdos, hay quienes advierten que las negociaciones se tensaron tras el encuentro en Madryn.

La semana anterior, todo parecía indicar que había un principio de acuerdo acerca de las candidaturas de cara a las legislativas 2021. Aparentemente Linares iba ganando la pulseada frente a Leunda, mientras Nancy González y Ricardo Sastre estaban dispuestos a bajar sus aspiraciones en pos de la unidad. Otro nombre que lograba consenso era el de Florencia Papaiani. Sin embargo, conforme pasaron las horas tras la reunión del martes, las negociaciones se habrían tensado nuevamente.

Este sábado, tras la reunión del Consejo Provincial del PJ, en la que se acordó la celebración de alianzas de cara a las legislativas 2021, se conoció el creciente malestar entre las mujeres del partido que exigen no solo participación más activa en la mesa de decisión, sino mayor representación en las listas de candidatos. “Ya no solo se trata de la paridad, queremos encabezar alguna categoría”, expresó una dirigente del Valle en diálogo con El Diario.

No solo las mujeres expresaron su descontento, también lo hicieron dirigentes de la cordillera. Si bien en la última reunión hubo presencia cordillerana, el reclamo sigue latente, tal lo expresó el intendente de Trevelin, Héctor Ingram, “los compañeros de la cordillera, también queremos que nos pregunten quienes creemos que serían buenos candidatos para las elecciones legislativas”, dijo y agregó, “particularmente a los intendentes”.

Los dirigentes de la Comarca no ocultaron su malestar, dado que no fueron convocados, sino hasta que lo pidieron públicamente, y entendiendo que fue la zona cordillerana donde el PJ tuvo mejor desempeño en las últimas elecciones.

A menos de un mes para el cierre de presentación de listas de candidatos a las legislativas 2021, el PJ Chubut tiene muchas asperezas que limar antes de lograr una lista de unidad. La reunión en Dolavon se suspende hasta nuevo aviso.