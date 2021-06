Igón: «Al que no le gusta el acuerdo con la conducción nacional, que se vaya del peronismo»

El diputado nacional del Frente de Todos, Santiago Igón, habló este mediodía acerca del armado de listas de cara a las próximas elecciones legislativas. Si bien no arriesgó apellidos, el diputado por Chubut dejó una frase contundente: «Hay muchos compañeros y muchas compañeras con posibilidad de ser, me parece que es fundamental tener paridad, es fundamental el acuerdo con la conducción nacional y al que no le gusta ese acuerdo que se vaya del peronismo, es cortita y fácil». En ese sentido, Igón aseguró que hay muchas reuniones y «muchas cosas que están picantes, pero todavía falta».

Reconocimiento

Igón reflexionó acerca del contexto político partidario y aseguró que «como en todas las elecciones, las definición es de la conducción estratégica y hoy somos gobierno nacional. Antes no lo éramos y también había una conducción estratégica, eso siempre fue así, a algunos no le puede gustar, pero históricamente se dio de esa manera y a muchos todavía les cuesta reconocer que es así. El tema es si, cuando la conducción estratégica habla, lo seguimos discutiendo o no y nosotros tenemos que poner lo más representativo».

Con todos

El referente de La Cámpora no dudó en asegurar que se encuentran en un buen camino, «estamos hablando con Ricardo y Gustavo Sastre, con Adrián Maderna, con el ´Corcho´ Currilén, compañeros que han estado en otro espacio político y hoy son parte del Frente de Todos».

El diputado chubutense reconoció que, por estos tiempos, «no hay una figura del peronismo que emerja y que desplace a los demás. Después del fallecimiento del ex gobernador Mario Das Neves, que tenía un liderazgo en la política, no hubo otra figura sobresaliente en Chubut y para eso falta mucho».