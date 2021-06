Alertan que las cadenas en WhatsApp pueden ser estafas

En tiempos de cuarentena, los estafadores no hicieron un aislamiento social y obligatorio, todo lo contrario, en este marco, la jueza penal y especialista en Seguridad Informática, Mariel Suárez sostuvo que “a veces con sólo hacer click en los enlaces que se comparten, ya entran en nuestra privacidad”, y allí en ese permiso pueden robar datos personales importantes. Para poder evitarlo el primer paso queda en los usuarios, comenzando por “prestar atención” ya que en principio “nosotros somos los que le damos la bienvenida a estos virus” y para evitarlo hay que “estar atentos” y “chequear las ofertas”.

En diálogo con Periodismo de Diez por la CNN Radio Comodoro, explicó que hay otros mecanismos que pueden resguardar al usuario en el acceso cotidiano de distintas plataformas y dispositivos que resguardan de nuestra privacidad. En este caso, Suárez sugirió ante cualquier sospecha de estafa “cambiar las contraseñas de todo lo que tenemos”, y dar aviso inmediatamente.

Ante una eventual estafa, hay que realizar la denuncia “vía el Ministerio Público Fiscal o la comisaría”, y enviar correos de denuncia a “cada banco”, en el caso particular que se involucre a estas entidades.

Algunos consejos

– Prestar atención.

– No confiar en cualquier oferta o regalo.

– Tener actualizados los sistemas operativos de los que depende la seguridad.

– No cliquear, entrar a la página (de la entidad que supuestamente está detrás de la oferta) y chequearlo antes.

– También es útil buscar en internet para ver si se trata de una estafa ya conocida en otros lados.

– No descargar cualquier aplicación sin verificar antes.

– Prestar atención en las direcciones web y dominios oficiales.

– Tener claves fuertes y distintas.