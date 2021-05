Efecto Leunda

Al parecer el novel dirigente sigue cosechando seguidores. Ya no solo se trata de los intendentes que ven en el funcionario nacional alguien que gestiona para Chubut, sino que también el Vicegobernador, Ricardo Sastre, tuvo palabras de elogio para el comodorense. «Su voluntad facilita las gestiones con los intendentes», dijo Sastre. No solo en el PJ observan como una opción aceptable la figura de Leunda, sino que desde la oposición, que se observan a sí mismos como la opción más válida para la Cámara Alta del Congreso, entienden que completar la terna con un dirigente que tiene diálogo con todos los intendentes es una opción válida para propiciar una labor en bloque. Todo parece indicar que Gustavo Menna como candidato en la lista de senadores por Juntos por el Cambio, no tiene competencia, pero aun si él y su compañera de fórmula, que por el momento todo indica que sería Ana Clara Romero, alcanzaran la mayoría de los votos, habría un senador por la minoría, y todas las fichas están puestas por estas horas en el novel Leunda.