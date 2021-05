Brown perdió ante Güemes

Por 2 a 1, Guillermo Brown cayó este domingo ante Güemes de Santiago del Estero, por la 8° Fecha del Torneo de la Primera Nacional en el Estadio “Raúl Conti”.

Algozino y Cardozo anotaron para los santiagueños, descontando Samuel Hernández para los dirigidos por Javier Rodas de manera interina. Algunos fallos polémicos, empañaron la actuación del árbitro Bruno Bocca. Este lunes en la mañana asume Nicolás Vazzoler como DT browniano.

“La Banda” no consigue recuperarse

Este domingo, en condición de local en el Estadio “Raúl Conti”, Guillermo Brown sumó su cuarto traspié en la presente Temporada de la Primera Nacional, al caer por 2 a 1 ante Güemes de Santiago del Estero.

el conjunto “Gaucho” llegó a Puerto Madryn y se hizo fuerte en los primeros minutos del encuentro, tras ponerse en ventaja con el gol que a los 13 minutos anotó Lucas Algozino, anotador que aumentó Marcelo Cardozo, a los 19 minutos con el 2 a 0 parcial para los visitantes.

Sobre el final del tiempo, a los 48´, descontó para los dirigidos por Javier Rodas, el juvenil Samuel Hernández.

En lo que fue una mejora en lo futbolístico del quiero que comandó interina Rodas, no pudo concretarlo en el segundo tiempo, donde creó varias situaciones de gol pero que no pudo cambiarlas por gol, acompañados a la vez por varios fallos polémicos de la terna arbitral liderada por Bruno Bocca que, en al menos dos situaciones, debería haber pitado penal para los brownianos.

Esta mañana de lunes, asumirá el nuevo cuerpo técnico que reemplazará a Marcelo Broggi, el santafesino Nicolás Vazzoler.

El partido

Güemes se hizo del balón en los primeros minutos del encuentro y pudo concretar rápido la diferencia a su favor, cuando a los 12 minutos, el mediocampista Lucas Algozino (ex jugador de Brown en la Temporada 2018), recibió en el vértice del área y con un fuerte remate, se impuso ante el golero browniano Franco Agüero para hacer uso de la ley del ex y poner el 1 a 0 parcial para los santiagueños.

El marcador adverso afectó en lo anímico en la “La Banda”, que tenía que empezar de cero y al que le costó conseguir tenencia del balón y desde ahí, inquietar el arco defendido por Julio Salvá.

Minutos después, incluso, a los 19´, Marcelo Cardozo, en una situación muy similar a la dada en el primer tanto, logró poner el 2 a 0 que amplió las diferencias a favor de los visitantes.

Sobre los 30 minutos, los portuarios encontraron tranquilidad y comenzar a jugar asociados, con buenas intervenciones por el carril derecho de Matías Ruiz Díaz, jugando con “Torito” Parisi: de hecho, en un balón recuperado por el defensor ex Estudiantes, cedió para el delantero pampeano que con un fuerte remate, requirió al estirada del arquero visitante, yéndose el balón apenas desviado.

Luego, a los 36 minutos, un centro enviado por Ruiz Díaz, buscó el segundo palo, por el cual ingresaba Mauricio Vera para el cabezazo. Sin embargo, “el 10” de “la Banda” no pudo darle al balón incluso, sufrió una lesión en el pie derecho que le impidió continuar en el cotejo.

Sim embargo, en el último minuto de la primera parte, en tiempo de descuento, llegaría el gol de Samuel Hernández, joven de la cantera browniana que puso el anotador 1 – 2 para los dirigidos por Rodas pero que, le generó mayores esperanzas de cara al complemento.

En el segundo tiempo, Brown mejoró en la tenencia del balón, recuperando en el mediocampo con la presencia de Juárez, siendo asociación constante la de Ruiz Díaz con Parisi, también con lo que pudiera aportar Sivetti y Alejo Blanco, que se mostró mejor en el segundo tiempo.

Se dieron llegadas al área del “Gaucho”, con centros que buscaron la definicion de Hernández y Parisi; pero en al menos dos situaciones se vieron “mano” de jugadores santiagueños que el árbitro Bruno Bocca omitió considerar penal.

“La Banda” agotó las variantes y puso en campo de juego a jugadores que aportaran a la ofensiva; quedándose con tres en defensa y abocados en al búsqueda del empate, que finalmente no llegó ante un Güemes que no solo se aprovechó de las dos situaciones claras que generó, sino que también cuando se vió atacado por los brownianos, apeló a “hacer tiempo”.

De esta forma, aunque demostró mejora en lo futbolístico y en la generación de juego, Brown cayó como local ante su par santiagueño que así regresó al liderazgo de la tabla de posiciones de la Zona B.

Brown, por su parte, continua último en las ubicaciones con 4 unidades. Este lunes a las 10:30 horas, asumirá su función como entrenador Nicolás Vazzoler. La próxima programación, “La banda” visitará a Deportivo Morón.

