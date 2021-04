Recalculando

Tras conocerse las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno de Chubut en cuanto restricciones de horario y reuniones, se suspendió el Congreso Provincial del Partido Justicialista que estaba previsto para este sábado 10 de abril en Comodoro Rivadavia. El dato fue confirmado tras la reunión por videoconferencia que mantuvo el ministro de Salud, Fabián Puratich con los intendentes. La dirigencia del PJ Chubut, que atraviesa una profunda interna partidaria de cara a las legislativas 2021, deberá reprogramar el Congreso partidario. Si bien deberán evitar reuniones masivas, dirigentes del PJ seguirán analizando las alternativas para las próximas elecciones en pequeños encuentros de no más de tres o cuatro dirigentes por vez. El tiempo extra les vendrá bien a los muchachos porque el peronismo tiene un escenario complejo de cara a las legislativas. En Chubut no quieren que vuelvan a imponerle el candidato, pero Cristina necesita asegurarse una mano de yeso en el Congreso y el candidato ideal para esa misión, no sería otro que Santiago Igón.