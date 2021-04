Desde Puerta Violeta denuncian que quieren «disciplinarlas»

Este sábado a la mañana, desconocidos ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la la ONG Puerta Violeta de Trelew, un espacio feminista para la asistencia integral de víctimas de Violencia de género. Si bien todo parecía indicar que había sido un robo, todos los elementos de valor se encontraban en el lugar: «Creemos que es un disciplinamiento, como que nos dicen ´mirá, entramos a tu casa y no nos llevamos nada porque somos buenos, pero la próxima no sabemos´. Eso es lo que a nosotras nos transmite esta cuestión y por eso salimos a decirlo públicamente», contó Lorena Elisaincin, referente de Puerta Violeta.

Los malvivientes forzaron el ingreso y rompieron a patadas la puerta de la sede ubicada en A.P. Bell 1037 y desde la ONG advierten que se trata de una advertencia porque «hay mucha gente a la que no le gusta el trabajo que hacemos porque ponemos al descubierto muchas falencias y por eso nos quieren disciplinar».