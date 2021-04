Brown hizo fútbol pensando en Güemes

El próximo domingo, por la 8° Fecha del Torneo de Primera Nacional, Guillermo Brown recibirá en el Estadio “Raúl Conti” a Güemes de Santiago del Estero.

Luego de la confirmación de su nuevo entrenador, Nicolás Vazzoler, el plantel trabajó bajo las órdenes del DT interino Javier Rodas.

Jueves de fútbol y con Rodas como entrenador

De cara al encuentro del próximo domingo ante Güemes de Santiago del Estero por la 8° Fecha de la Primera Nacional, este jueves en la tarde, el plantel de Guillermo Brown realizó una práctica de futbol alistándose bajo las órdenes del DT interino Javier Rodas.

Si bien ya fue confirmado Nicolás Vazzoler como entrenador reemplazante de Marcelo Broggi, su asunción será el lunes venidero; por lo que Rodas será quien esté al mando del equipo ante el conjunto santiagueño.

La práctica de futbol de cada jueves pudo desarrollarse con normalidad esta tarde, buscando la mejor puesta a punto del once inicial para jugar ante el escolta del líder de la zona B, Independiente Rivadavia de Mendoza.

Post entrenamiento, Javier Rodas, en su rol de DT Interino del plantel browniano dialogó con El Diario WEB, destacando ante todo que “estoy agradecido por la posibilidad que me da la institución para estar en este rol”. A lo que agregó: “es por la salida de un entrenador y eso no es grato. Pero esto es parte de la profesión y puede pasar. Como uno está vinculado al club y es parte del proyecto, me toca hacerme cargo el plantel”.

“Es una oportunidad muy linda para mí, que he buscado hace mucho tiempo porque soy nacido en el club, acá se ha criado y ha jugado. Es para uno muy importante”, aseguró al tener la responsabilidad de dirigir al plantel profesional.

Consultado por cómo fue la semana de trabajo con el equipo principal, Rodas comentó que “les dije que uno conoce al detalle la institución, que es un club que hoy en día les está dando posibilidad de trabajo, de hacer sus primeras armas y que no hay que desaprovecharla. Confiamos plenamente en el plantel, en las armas, en la materia prima, en los jugadores”.

A retomar la confianza

“Ellos tienen en confiar en sus condiciones, por algo están en esta categoría. Y pedirles compromiso. La verdad que tuvimos una muy buena semana, fue muy buena la práctica de futbol. Uno baja su idea pero nos apoyamos en los jugadores de experiencia”, valoró Rodas.

En cuanto a cómo han planeado el cotejo del próximo domingo frente a su par santiagueño, ¨Javi¨ explicó que “tenemos que ser protagonistas, jugamos en casa. Hace mucho tiempo que no hay una victoria. Tenemos ganas de que eso suceda, hay que trasladarlo al campo de juego. Ser intensos, desde el primer día de entrenamiento hasta el último minuto del juego. Estar a la altura. Este grupo lo está. Solamente hay que cambiar la posibilidad de creer en ellos y que las cosas comiencen a salir”.

Para Rodas, la condición principal que busca implementar en sus dirigidos, es el concepto de ´intensidad´: “es un plantel joven, que está en adaptación. Desde una idea y que nosotros buscamos plasmar, que no es salir de lo que estaban haciendo. Pero si desde la intensidad, eso me gusta mucho, es lo que te mantiene atento, alerta. Es lo que hay que estar todo el tiempo, es lo que te hace modificar la situación”.

Oportunidad esperada

Javier Rodas, que desde niño está vinculado a Brown tras jugar en Inferiores, pasando luego a Primera División de Liga del Valle, jugando luego en todos los Torneos Federales A y B, y ascendiendo a la vieja B Nacional en la histórica Temporada en la que River Plate fue un rival; se preparó para esta chance de ser coach del equipo profesional y está cumpliendo lo soñado.

Consultado al respecto, contó que “uno siempre ocupa un rol en la institución y le gusta esta situación. Es lo que uno anhela”, pero destacó sobre todo que “estamos dentro de un proyecto en el que se toman decisiones. La llegada del nuevo DT es optimista, porque es lo que ayuda a las formativas, es lo que no podemos dejar de lado. Uno dentro del proyecto es estar dentro del rol que le toca y desempeñarlo de la mejor manera”.

Sobre Vazzoler

Rodas, comentó que “tuve la oportunidad de estar hablando con el nuevo DT (Nicolás Vazzoler) porque tenemos un amigo en común, que me dio excelentes referencias. Estuvimos hablando, unos 40 minutos, le comenté como venía esto. Es un entrenador joven, con ganas. En este proyecto vamos a estar trabajando juntos, alienados con el futbol amateur. Ojala que le vaya de la mejor manera”.

Larga jornada de trabajo

Javier Rodas, en su rol de Coordinador General del Fútbol de Brown y entrenador del equipo de Primera División y Reserva de Liga del Valle, sumó esta semana su función como DT Interino del plantel principal. Por último, consultado al respecto, indicó con alegría que “el trabajo viene desde temprano, no sé si se jugará el Torneo de Liga del Valle. Pero estoy feliz, porque estamos en un lugar donde nos gusta, nos apasiona, lo cual es más grato”.