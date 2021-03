Este miércoles 17 de marzo a las 20 horas, en Espacio Dalí de Puerto Madryn, se llevará a cabo el segundo encuentro del ciclo de video debate sobre standup y comedia «El Humor es Algo Serio», a cargo del grupo local de standup Humor Guanaco. El ciclo es gratuito y apto para todo público.

Objetivos

Los organizadores del ciclo, que tendrá una duración de cuatro encuentros, se plantean explorar temas como con qué se puede y no se puede hacer humor; el poder del humor para revelarse ante el poder; la relación entre humor y política; la vigencia creciente del humor de género y «minorías» como herramienta de denuncia.

“La invitación es a reírse de sí mismos como terapia personal y colectiva. Está orientado a personas curiosas que quieren compartir reflexiones sobre humor y standup. No se requiere experiencia previa y como cada encuentro aborda una temática diferente no es requisito asistir a los cuatro. Todo acompañado de buena comida y cerveza tirada”, señalaron desde la organización.