Instalarán en Madryn una unidad móvil que realiza la VTV

En los próximos días llegará a Madryn el móvil de una empresa privada para realizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para todos aquéllos vecinos que, por uno u otro motivo, la requieran. Así lo expresó el subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana, Luis Báez: «Si bien desde la Coordinación de Tránsito no estamos solicitando la VTV para circular por la ciudad, vendrá una empresa de otra provincia que tienen una unidad móvil para hacer este tipo de verificación. Hicieron una propuesta al Municipio y en los próximos días estará arribando para todo aquél interesado que quiera hacerlo, ya que es de validación nacional».

Ubicación

Esta unida móvil permanecerá en la ciudad por unos dos meses y estará destinada a quienes estén en tránsito por Madryn y en su lugar de origen requieran la VTV o a aquéllos madrynenses que deban viajar a algún lugar donde necesiten esta revisación. Respecto al lugar donde se instalará esta unidad móvil, el subsecretario madrynense explicó que «estamos viendo en donde instalarlos, posiblemente sea en el acceso sur para que la gente que va en tránsito pueda salir rápidamente hacia su destino».

Sencillo

Según dijo Báez, el valor de la VTV podría rondar entre 1800 y 2500 pesos y es solamente para vehículos de menor porte. Si bien la fecha de llegada no está confirmada, desde el Municipio todavía deben ultimar detalles como la bajada de energía eléctrica, aunque «es un móvil que no tiene gran estructura, entonces la instalación será inmediata, no necesita demasiada estructura para funcionar».