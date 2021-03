Covid-19 en Chubut: Bajó la ocupación de camas críticas y de clínica médica

De acuerdo a los datos que proporciona el Ministerio de Salud de Chubut, las curvas epidemiológicas muestran una situación estable. El área programática Norte (Madryn), Trelew y Sur (Comodoro) continúan con muy pocos casos y una meseta baja, en el área programática Esquel la situación aún no termina de estabilizarse. El ministro Fabián Puratich confirmó un descenso en la ocupación de camas críticas y de clínica médica ocupadas por pacientes Covid-19.

“Luego de dos semanas de descenso vemos un pequeño ascenso. Continuamos con el programa federal DetectAr y la campaña de vacunación, pero no nos cansamos de decir y pedir que sigamos con los Cuidados Individuales como gran herramienta para transcurrir esta etapa de la pandemia con la menor cantidad de casos graves y donde podamos cortar rápidamente las cadenas de contagio”, indicó el Ministro de Salud a través de su cuenta de Twitter.

Confirmó que “bajó la ocupación de camas críticas y de clínica médica ocupadas por pacientes Covid-19 pero aumento la ocupación por otras patologías como se preveía al normalizarse nuestra rutina de vida. Por lo cual volvemos a pedir que no tenemos que olvidar que aún estamos transcurriendo la Pandemia”, sostuvo Puratich al recordar el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento como medidas de prevención.

Reporte epidemiológico

Este domingo se reportaron 38 casos positivos de Covid-19 en Chubut y un fallecimiento. De los contagios informados, 12 corresponden a Comodoro Rivadavia- Rada Tilly, 1 en Río Mayo, 4 en Sarmiento, 1 en Rawson, 1 en Los Altares, 1 en Puerto Madryn, 2 en Trevelin, 1 en Lago Puelo, 1 en El Maitén, 1 en Epuyén, 1 en Cholila, 9 en Gobernador Costa y 3 en Corcovado. El reporte epidemiológico informa un fallecimiento en Corcovado, mujer de 61 años con comorbilidades.