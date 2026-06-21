La Policía del Chubut desarticuló una banda armada y detuvo a tres sospechosos

La Policía del Chubut llevó adelante un importante operativo que permitió esclarecer un violento robo ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 3, recuperar la totalidad del dinero sustraído, secuestrar armamento y detener a tres personas presuntamente vinculadas al hecho, como resultado de un amplio trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales.

El procedimiento se inició el sábado alrededor de las 18 horas, cuando un camión de transporte de mercaderías que circulaba por la Ruta Nacional N° 3, en inmediaciones de Pampa Salamanca, fue interceptado por una camioneta Dodge RAM blanca sin chapas patentes. Tres personas armadas descendieron del vehículo y, bajo amenazas con armas de fuego, exigieron la entrega de la recaudación que transportaba el camión.

Durante el ilícito, el conductor del vehículo recibió un disparo en la zona abdominal y posteriormente fue trasladado por los autores del hecho en la camioneta utilizada para cometer el robo. Minutos después, los sospechosos abandonaron el rodado, en las inmediaciones del acceso norte a Comodoro Rivadavia, y escaparon a pie hacia una zona de campo.

Los primeros efectivos que arribaron al lugar priorizaron la asistencia de la víctima, quien fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica.

En paralelo, la Jefatura de Policía y la Unidad Regional Comodoro Rivadavia dispusieron un amplio operativo de búsqueda que involucró a personal de distintas comisarías, divisiones especiales, GEOP, Infantería, Policía Científica, División Canes y equipos especializados, con apoyo de drones equipados con cámaras térmicas para reforzar las tareas de rastreo nocturno.

Como resultado del procedimiento, se recuperó la totalidad del dinero sustraído, más de 43 millones de pesos distribuido en 95 fajos de efectivo. Asimismo, se secuestró un fusil semiautomático calibre 7,62 x 39 milímetros, municiones de distintos calibres y otros elementos descartados durante la fuga. También fue incautada la camioneta utilizada para cometer el hecho, que continúa siendo sometida a pericias.

La localización de los sospechosos fue posible gracias al trabajo de la División Canes. El perro rastreador D’Artagnan permitió seguir el rastro dejado durante la huida hasta un sumidero natural donde las tres personas permanecían ocultas. Allí fueron detenidas sin que se registraran incidentes.

Posteriormente se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, teléfonos celulares, capuchas y otros elementos de interés para la investigación.

La causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante distintas medidas orientadas a determinar la participación de los imputados y reunir nuevas pruebas.

La intervención permitió preservar la vida de la víctima, recuperar la totalidad del dinero robado, secuestrar armamento de alto poder de fuego y poner a disposición de la Justicia a los presuntos responsables.