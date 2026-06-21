A pesar de su mal estado, van a poner más peajes en la Ruta 3

La Ruta Nacional 3, considerada una de las carreteras más importantes de la Argentina y también una de las más cuestionadas por su deterioro, sumará nuevas estaciones de peaje en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires como parte del nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional.

La confirmación fue realizada por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ante el Concejo Deliberante de Azul y forma parte de la futura concesión del tramo comprendido entre Cañuelas y Bahía Blanca. Según el organismo, las nuevas cabinas de cobro estarán ubicadas en Gorchs (kilómetro 145), Azul (kilómetro 290), Chillar (kilómetro 380), Tres Arroyos (kilómetro 520) y Coronel Dorrego (kilómetro 626).

De esta manera, a la estación de peaje ya existente en Cañuelas se le sumarán cinco nuevos puntos de cobro a lo largo de uno de los corredores más utilizados por automovilistas, transportistas y turistas que viajan hacia el sur bonaerense y la Patagonia.

La medida forma parte de la denominada Red Federal de Concesiones, que prevé la participación privada en el mantenimiento, operación y ejecución de obras sobre distintos corredores nacionales.

Una ruta estratégica atravesada por reclamos

La noticia llega en un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de la Ruta 3. Durante los últimos meses, vecinos, transportistas y usuarios habituales denunciaron la presencia de baches profundos, deformaciones del pavimento, banquinas deterioradas y sectores con alta siniestralidad.

Entre los tramos más señalados aparecen los sectores que unen Cañuelas con Azul, Azul con Cacharí y el histórico corredor entre San Miguel del Monte y Gorchs, donde desde hace años se reclama la construcción de una autovía para mejorar la seguridad vial.

En septiembre de 2025, incluso, el intendente de Azul, Nelson Sombra, presentó una medida cautelar ante la Justicia Federal para exigir tareas urgentes de mantenimiento y bacheo, al advertir sobre la creciente peligrosidad de la traza.

La Ruta Nacional 3 conecta la Ciudad de Buenos Aires con la Patagonia y culmina en Bahía Lapataia, Tierra del Fuego, uno de los puntos más australes del continente. Por esa razón es una vía clave para el transporte de cargas, la producción agropecuaria, el turismo y la conexión entre numerosas localidades del país.

Primero cobrar, luego arreglar

Según la documentación presentada por Vialidad Nacional, la empresa adjudicataria deberá ejecutar durante el primer año una serie de trabajos de puesta en valor de la ruta.

Entre las tareas previstas figuran bacheo superficial y profundo, sellado de grietas, reparación con hormigón, fresado de deformaciones, señalización vertical y horizontal, mantenimiento de banquinas, iluminación y corte de pasto.

Además, el contrato contempla la construcción de una pasarela peatonal en el kilómetro 297,8, una obra reclamada desde hace años por la comunidad educativa de la Escuela Nº 27.

También se proyectan trabajos de rehabilitación integral de calzadas y banquinas mediante la colocación de más de 52.000 toneladas de concreto asfáltico en distintos sectores del corredor durante los primeros años de la concesión.

El reclamo por la autovía sigue vigente

La confirmación de los nuevos peajes generó cuestionamientos entre vecinos autoconvocados, familiares de víctimas de siniestros viales y organizaciones vinculadas a la seguridad vial.

Los sectores que impulsan la transformación de la Ruta 3 en autovía sostienen que el debate no debería centrarse únicamente en el cobro de peajes o en las tareas de mantenimiento, sino en una solución estructural para un corredor que registra un intenso tránsito de camiones, micros y vehículos particulares.

Por el momento, Vialidad Nacional aclaró que la actual concesión no incluye la construcción de una autovía sobre la Ruta 3, una definición que volvió a encender las críticas en las localidades atravesadas por uno de los corredores más extensos y estratégicos de la Argentina.