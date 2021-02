Puratich advierte que si hay paro no habrá reunión de gremios de Salud con Economía

El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich, habló sobre el paro iniciado esta semana por estatales de la Salud. En diálogo con AzM Radio, precisó que “en el ministerio no ha repercutido, por lo menos no nos han notificado sobre acatamiento al paro; tuve varias reuniones la semana pasada, el día martes, con el secretario general del gremio, y todos los requerimientos que se hicieron relacionados con Salud se contestaron; obviamente, la respuesta no siempre es la que se espera escuchar”.

“El atraso salarial es real”

“Con respecto a lo salarial”, continuó el funcionario, “ofrecimos una reunión con el Ministerio de Economía, la querían la semana pasada pero el ministro estaba en Buenos Aires haciendo gestiones, por lo que la decidimos para esta semana y de todos modos eligieron llevar a cabo la medida de fuerza”.

Además, planteó que “hay situaciones muy difíciles de manejar, el atraso salarial es real pero sobre el resto de las cosas que se piden, como las recategorizaciones, en 2020 por ejemplo hicimos 570 reconocimientos de título, ingresamos alrededor de 380 agentes a la planta y para cubrir distintos servicios”.

Apuntan a que se levante el paro

“Todas las acciones que se pudieron llevar adelante se llevaron adelante para no llegar a esta situación, y con los trabajadores de la Salud se ha tenido alguna consideración aunque no es la óptima y lo sabemos”, manifestó Puratich, sumando a ello que “mientras haya medidas de fuerza las reuniones (con la cartera de Economía) no se van a poder llevar adelante, esto es una realidad; nosotros lo tratamos de evitar pero no lo logramos y no es por falta de diálogo; hay veces que los tiempos no los podemos manejar nosotros y hay gestiones muy importantes que hay que hacer para toda la provincia”.

Requieren médicos para áreas rurales

Consultado sobre los llamados para cubrir cargos en localidades como Gualjaina, el titular de la cartera sanitaria confirmó que “esta noche llega un nuevo profesional, al cual se le está haciendo la mudanza, se matriculará y el martes ya podría ir hacia la localidad, lo vendrán a buscar del Área Programática de Esquel; y sí, se están requiriendo profesionales para las áreas rurales donde es bastante difícil lograr el arraigo, ya que entre fines de 2019 y durante el 2020 hemos traído a muchos profesionales al área rural y muchos no han logrado la adaptación, no es fácil independientemente de la cuestión del sueldo y la vivienda, la forma de vivir es distinta y en algunos grupos de profesionales no se ha logrado, por eso estamos haciendo una nueva convocatoria”.