Maderna: «Nunca le escapo a los desafíos”

Toma impulsa la posibilidad de que Adrián Maderna sea candidato a diputado nacional. En las filas del PJ Chubut, que no descarta alianzas dentro del Frente de Todos, ven en el intendente de Trelew a un candidato potable, que reuniría las condiciones para lograr consenso.

Consultado por AzM Radio, Maderna no titubeó en la respuesta, “nunca le escapo a los desafíos”, dijo al tiempo que agregó, “me enorgullece que piensen en mi como candidato aunque es decisión del partido, la idea es lograr un avance en todos los aspectos. Trelew es una ciudad donde se respira política, queremos colaborar y llevar propuestas al ámbito nacional».

«Hemos ganado las últimas dos elecciones la ciudad, no lo ganó Maderna solo, sino en conjunto con el objetivo de mejorar la calidad de vida», sostuvo el Intendente de la ciudad cabecera del Valle, quien no solo tiene alta imagen en su ciudad sino que cuenta con respaldo en otras localidades.

Sobre el contexto electoral y analizando los resultados de la última elección en Chubut, Maderna sostuvo que resulta necesario, “un PJ ganador que represente a la provincia, un PJ unido que se traduzca a las bases, a la militancia, a la comunidad».