La iniciativa Pampa Azul sumó otro buque científico a su flota

En un acto celebrado en el Yatch Club Argentino de Buenos Aires, se realizó el Bautismo de Botadura del Buque Científico Shenu del CONICET que será tripulado por la Armada Argentina.

La ceremonia oficial contó con la presencia de Ana Franchi, presidenta del CONICET, Roberto Salvarezza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT), Daniela Castro, titular de la Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Gustavo Ferreyra, director del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC, CONICET) y Julio Guardia, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor General de la Armada.

También estuvieron presentes, Graciela Ciccia, miembro del Directorio del CONICET en representación del sector industrial, Carlos Van Gelderen, miembro del Directorio del CONICET en representación del agro y Luz Lardone, integrante del Directorio del CONICET en representación de los organismos de ciencia y tecnología de los Gobiernos Provinciales y CABA.

Sobre sueños

Durante el acto, Franchi sostuvo: “Es un día muy especial para nosotros. Por un lado, es el “Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”. Por otro lado, es maravilloso llegar a la concreción de tener este barco que soñaron muchos, especialmente las trabajadoras y trabajadores del CADIC y que pusieron un empeño enorme con la colaboración de muchos y muchas. Lo que se ve en este día son varios sueños: el sueño de que las mujeres protagonicen en ciencia y tecnología, el sueño de este barco y el sueño de que la Ciencia y la Tecnología contribuyan a un país soberano, libre y justo”.

Pampa Azul

Por su parte, Salvarezza destacó la trascendencia que tiene la Botadura del Shenu: “Con todo lo que significa desde lo local hasta lo general. Pensando en el CADIC, en los científicos y científicas del CADIC, en los esfuerzos para tener este barco, para hacer investigaciones científicas. Destaco al Ministerio de Defensa que nos está ayudando para que volvamos a poner esta flota en condiciones y que puedan sumarse a los barcos del INIDEP, junto a este conjunto de embarcaciones que tenemos, para poder seguir ejecutando programas tan importantes como la iniciativa Pampa Azul. Esta iniciativa que contemplaba mirar al mar. Algo que habíamos descuidado y que sabíamos que esa vuelta tenía el desafío de poner el conocimiento en un lugar de disputa geopolítica donde Argentina tenía que poner lo mejor que tiene y lo mejor que tiene son justamente sus recursos humanos, sus investigadores e investigadoras y la capacidad para producir conocimiento”.

“Viento” en lengua yamana

En tanto, Ferreyra, luego de realizar una introducción sobre el CADIC, afirmó: “El Barco Shenu, “viento” en lengua yamana, va a brindar servicios no solamente para el CADIC sino para todas las instituciones que están en la zona y trabajar en conjunto con Chile. Además, va a servir para conectar la Antártida con la región subpolar que es fundamental desde el punto de vista científico Quisiera agradecer a las autoridades del CONICET por el continuo apoyo, a todo el equipo del CADIC, a la Armada, a la Prefectura Naval y a la empresa que ha sabido comprender cuales eran nuestras necesidades”.

En este sentido, Daniela Castro, Secretaria de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, del Ministerio de Defensa, expresó: “Esta es una alianza más que se ha constituido entre varios ministerios no solo nucleados en Pampa Azul sino en la profunda convicción de que el desarrollo de la Argentina es en este camino. Hoy hacer ciencia es ser soberanos, sobre todo pensando en la extensión territorial de nuestro país”.

A su turno, Daniel Filmus, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, afirmó: “Quiero felicitar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, al CONICET y al CADIC por contar con este nuevo buque que va a ayudar a profundizar la investigación científica. No hay un camino mejor para consolidar la soberanía y nuestras perspectivas frente al mundo que no sea el camino de la investigación científica”.

“El beneplácito que significa para nosotros este nuevo gesto de confianza del CONICET, esta relación de sinergia y cooperación mutua entre la Armada y el CONICET tiene más de 50 años. Para nosotros no es más que seguir los principios del Almirante Storni, vinculado a la necesidad de conocer el medioambiente marino como punto fundamental para su posterior protección y para el desarrollo del país en general. Siempre el bautismo de una embarcación es un gesto de una sociedad que mira al mar como parte de su integridad territorial”, afirmó Julio Guardia.



La embarcación

El Buque Científico Shenu fue concebido como una embarcación con capacidad para desarrollar investigaciones marinas y de apoyo a otras disciplinas del CADIC e instituciones asociadas en el área del Canal Beagle. Se integra a la flota de la Iniciativa Pampa Azul y formará parte de la red de observación marina de largo plazo (Red ROMA), así como también a las actividades conjuntas que se desarrollan en el marco de la colaboración binacional en ciencias marinas con Chile.

El Shenu servirá como una plataforma para el desarrollo de investigaciones científicas relacionadas con la oceanografía (física, química y biológica), el estudio del ecosistema marino del fondo, la geología costera, la hidroacústica y la evaluación de los recursos vivos locales. El equipamiento de base que será montado a bordo incluye guinche y pórtico para sistema de arrastre para muestreos de fondo y pesca, pescante con roseta y redes de plancton, ROV e instrumental acústico. Asimismo, se podrá emplear como plataforma académica para la formación de RRHH orientados en temas marinos en colaboración con las universidades locales y otras a nivel nacional.

En el marco de la iniciativa Pampa Azul, la embarcación tiene previsto colaborar en la agenda de trabajo de la Comisión Binacional Argentina-Chile de Cooperación en Investigación Científica Marina Austral, en la que participan el Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) y el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) de Chile.

Por otro lado, constituirá un elemento clave para las investigaciones que se desarrollarán en el Centro Interinstitucional en Temas Estratégicos de Ushuaia, cuya creación ha sido propuesta conjuntamente por el MINCyT y la Cancillería con la participación de la Provincia de Tierra del Fuego, el CONICET, el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y las universidades de la provincia de Tierra del Fuego: Universidad Nacional de Tierra del Fuego y Universidad Tecnológica Nacional (UTN-Tierra del Fuego).

Se trata de un buque que será incorporado como buque de investigación científica, siendo el CADIC quien se reserva la nuda propiedad. Asimismo, la oportunidad de incluirlo como un Servicio Técnico de Alto Nivel (STAN) permitirá, junto al buque Austral y Puerto Deseado, contar con una flota científica de oportunidad, dependiendo las áreas a investigar y los objetivos estratégicos de la zona más Austral de nuestro país.

Características generales

La timonera ubicada a proa de la embarcación amplía el espectro de visibilidad circular por ambas bandas, permitiendo acceder por la cubierta al castillo de la misma. El castillo está diseñado con la premisa de permitir acceder a 2 personas para trabajos científicos desde la borda en la proa de la embarcación.

En el lado popel de la timonera, hacia la cubierta corrida de trabajo, se instaló una mesa de acero inoxidable fija para trabajo científico húmedo. Esa mesa, el baño y la cubierta de trabajo se lavan a través de un sistema de agua de mar a presión suficiente.

La nobleza del diseño del buque permitirá desarrollar estudios multidisciplinarios integrados. El criterio empleado en su construcción hace foco en las maniobras científicas necesarias para obtener muestras perfectamente trazables.

El Shenu ha sido incorporado a la matrícula nacional, construido totalmente en aluminio de calidad naval (5083 H111) apto para navegación marítima austral, zona del Canal de Beagle. Las condiciones de mar son olas del orden de 2 mts y vientos de aproximadamente 15 nudos con rachas de 30-40 nudos. (Fuente: CONICET)