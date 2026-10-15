La oposición intentará voltear el DNU 70/23

Se realizará este jueves a partir de las 14 la sesión especial pedida por la oposición para tratar como elemento central el rechazo al DNU 70/23. Las circunstancias no son para nada sencillas para una oposición que sabe cuál es el panorama pero hará el esfuerzo para tratar de conseguir su objetivo de sesionar.

La convocatoria fue hecha hace dos semanas e incluye el tratamiento de la ley sobre endeudamiento familiar, y la reforma de la Ley 27.793, de Emergencia Nacional de Discapacidad, para prorrogarla hasta el 31 de diciembre de 2027 inclusive.

Como dijimos, no la tiene fácil la oposición para conseguir el número necesario para arrancar la sesión, cosa que sabían desde que a instancias del fallo original de la Corte Suprema sobre el artículo 154 del DNU 70 hicieron la convocatoria. Pero convengamos que hubo momentos en los que la oposición más dura se ilusionó con lograr su objetivo; ahora, luego de las novedades y anuncios -nuevo fallo de una Corte ampliada con conjueces y recurso oficialista de sumar el tema en la ley de intangibilidad de la propiedad privada-, esas expectativas aparecen muy menguadas.

La realidad es que los sondeos indican que los bloques convocantes pueden llegar a reunir entre 110 y 120 diputados para el inicio de la sesión, con lo cual a las 14.30 el presidente de la Cámara estaría dando paso a expresiones en minoría.

Fuente: Parlamentario