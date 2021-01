Renzo Blotta cambió de categoría: competirá en Turismo Nacional

Tras su Temporada en el Turismo Pista, el joven piloto chubutense Rezno Blotta continúa en pleno crecimiento en su carrera deportiva y ahora se sumará a una de las categorías más importantes del automovilismo argentino, como ser el Turismo Nacional.

El comodorense, será parte de la Clase 2 de esta competencia, formando parte del equipo de Gabriel Rodríguez.

Al TN en la Clase 2

Luego de tener un gran paso por el Turismo Pista, el piloto de Chubut, Renzo Blotta, da un gran salto en su carrera deportiva sumándose al Turismo Nacional clase 2 en el equipo de Gabriel Rodríguez.

El comodorense, contó con una gran performance en el Turismo Pista cerrando un año 3 en el ranking, experiencia sobre la cual asegura: “dejo un gran equipo como el de Fernando Monti junto a mi gran metrista Enrique Bustos y mi amigo Mauro Curti, me enseño mucho la categoría estoy muy agradecido por todo lo que aprendí los dos años fuimos protagonistas peleando el campeonato y eso es fruto del gran trabajo que siempre hicieron, seguimos creciendo por eso hoy damos este salto con toda la ilusión de tener un gran papel”

Sin embargo, Renzo ya tiene la cabeza puesta en lo que será su debut en la categoría, el Turismo Nacional Clase 2: “me sorprendió esta hermosa noticia que me dio mi viejo quien maneja mi carrera deportiva, todo esto se dio al gran empuje y apoyo que venimos recibiendo de los sponsors y de la gente que me quiere”.

“Por ello es un gran desafío, se tomó la decisión de pasarnos a esta hermosa categoría como es el Turismo Nacional”, agregó.

Blotta, estará debutando en el Turismo Nacional en el equipo de Gabriel Rodríguez. Sobre esto, el jovencito indicó que: “vamos a estar probando a fines de enero/principios de febrero, el auto con el que vamos a correr, todavía no definimos pero confiamos en el auto que nos va a entregar el equipo de Gabriel. Será un gran desafío que lo vamos a llevar adelante como siempre lo hicimos con mucha responsabilidad”.

Por último, Blotta finalizó con agradecimientos a quienes lo acompañan en su carrera deportiva: “en primer lugar quiero agradecer a mis sponsors que desde el primer momento no dudaron en acompañarme en este nuevo desafío y a los nuevos que se están sumando, a mis viejos que ellos son el pilar fundamental en mi carrera a mis amigos y a todos los medios de comunicación que siempre están apoyándome a todos gracias totales”.