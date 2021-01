La semifinal se define en Brasil

No se sacaron diferencias y la llave quedó abierta. Boca empató por 0-0 ante Santos, en la Bombonera, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores. La serie se definirá el próximo miércoles 13 de enero, en Brasil.

El Xeneize dominó en los primeros minutos del encuentro, aunque luego el conjunto paulista emparejó el trámite. De todas formas, no hubo muchas chances claras de gol en la primera mitad.

El equipo de Miguel Ángel Russo salió mejor parado al inicio del segundo tiempo: arrinconó a Santos. Sin embargo, el ingreso de Edwin Cardona por Diego González desequilibró el mediocampo de Boca. Los brasileños tuvieron situaciones claras con Marinho y Braga. Además, también reclamaron un penal de Carlos Izquierdoz sobre Marinho, aunque finalmente el árbitro -con asistencia del VAR- consideró que no había sido infracción.

Finalmente, el encuentro terminó sin goles en la Bombonera. Ahora, volverán a cruzarse el próximo miércoles 13 de enero, en el Estadio Urbano Caldeira, donde se definirá quién es el finalista de la Copa Libertadores.