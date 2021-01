La Colonia de la Muni inició sus actividades

Este lunes, comenzaron a desarrollarse las actividades de la tradicional Colonia de Vacaciones de la Muni, que en esta edición 2021 se realiza bajo protocolos, en grupos de reducidos en distintas sedes.

El intendente de la ciudad de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, acompañó el primer día de los pequeños colonos, que disfrutarán en eventos recreativos y deportivos hasta el 29 de enero.

Sastre acompañó la apertura

La Colonia de la Muni comenzó a disfrutar de sus actividades desde este lunes 4 de enero, siendo esta edición 20921 que se extenderá hasta el 29 de enero; bajo protocolos en búsqueda de evitar la propagación de COVID-19, realizándose en cinco sedes en distintos puntos de la ciudad, los grupos funcionarán con modalidad burbuja y las actividades serán al aire libre

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, acompañó a los pequeños en su primer día de Colonia, encabezando la apertura de las actividades junto a los funcionarios Diego González, secretario de Educación, Cultura y Deportes, en la sede del Parador Municipal, ubicado en la Bajada 9.

En esta oportunidad, debido a la pandemia, las actividades se realizarán al aire libre, funcionarán con modalidad burbuja y habrá cinco sedes en distintos puntos de la ciudad. Vale recordar que, como medidas sanitarias para esta edición, no habrá traslado de jóvenes en ómnibus y los horarios serán por grupos, desde las 8:30 a 12 horas.

En ese marco, el Jefe Comunal sostuvo: “Son las propuestas más lindas del Ejecutivo, sobre todo en este contexto tan particular que les ha tocado vivir a los más pequeños, por eso lo que buscamos es generar espacios de contención y recreación. Por lo que, este año, debimos repensar las actividades en función de los nuevos protocolos sanitarios y desde la Subsecretaría de Deportes se organizó la división de grupos logrando respetar así el formato de las burbujas sociales”.

“De ese modo, los niños y niñas concurrirán a cinco sedes de los barrios Perón, San Miguel y Pujol conformando distintos grupos que serán acompañados por un Profesor de Educación Física y un ayudante. Además, en el Parador Municipal se realizará también la colonia inclusiva y el Playón Recreativo, aledaño al muelle Luis Piedra Buena será un lugar para el desarrollo de las actividades planificadas. Asimismo, otro cambio significativo es que no habrá actividades en espacios cerrados sino que serán al aire libre, y en caso de mal clima, las actividades del día se suspenderán”, explicó el Intendente.

Por último, Sastre precisó que “la Colonia, destinada a niños y niñas de entre 6 y 12 años, cuenta con propuestas variadas y divertidas. Allí se realizan numerosos juegos o actividades recreativas mediante una iniciativa que es abierta y gratuita, y que congrega a cientos de jóvenes de distintos barrios. Desde la Comuna buscamos generar una oportunidad recreativa durante la temporada estival. Y además, pensado en una política de inclusión, nuevamente esta edición tendrá Modalidad Integrada por lo que podrán asistir chicos con discapacidad”.

Las sedes, serán el Parador municipal (inclusiva, bajada 9); Playón Recreativo (Muelle Luis Piedra Buena); Barrio Perón (Playones Escuela 222); Barrio San Miguel (Playones Escuela Municipal 3) y Barrio Pujol (Playones Escuela 219).

Con turnos para las distintas edades: de 10 a 12 años entre 8:30 a 11:30hs, de 8 a 9 años de 8:45 a 11:45 horas en tanto que de 6 a 7 años será de 9 a 12 horas.