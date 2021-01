La AFA seguirá ligado a Disney hasta 2030

El 1° de enero, la Asociación del Fútbol Argentino, anunció la extensión del contrato por los derechos televisivos hasta el año 2030 con la empresa Disney.

Una importante suma económica habría cambiado la posición del ente afista, que meses atrás había confrontado con la productora y puesto en duda su renovación. Sin embargo, las cuestiones pudieron arreglarse y Fox seguirá 9 años más con la transmisión de los partidos de la Liga Profesional.

Conflicto de lado y renovación con Disney

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y FSLA Holding LLC, empresa del grupo The Walt Disney Company Latin América (TWDC LA), extendieron hasta 2030 el contrato por los derechos de transmisión de los partidos de la Liga de Fútbol Profesional y pusieron fin a los conflictos judiciales existentes entre ambas partes.

«Después de tanto esfuerzo y trabajo confirmamos un acuerdo trascendental con Disney por los derechos de televisación, que será beneficioso para todo el fútbol argentino», indicó el primer día del 2021 Claudio Tapia, presidente de la AFA, en su cuenta de Twitter.

«Desde el inicio dijimos que íbamos a luchar por nuestras instituciones y esto demuestra nuestro compromiso asumido», completó «Chiqui» Tapia.

En un comunicado emitido por la empresa adjudicataria, Tapia manifestó su «gran satisfacción» al anunciar «este trascendental acuerdo», porque refuerza el «firme compromiso por hacer crecer cada día el siempre vigente fútbol argentino».

«Nuestros jugadores y campeonatos son admirados en todo el mundo y estamos entusiasmados porque una compañía del prestigio de Disney se asocie con nosotros en el desafío de seguir extendiendo el magnetismo que nuestro querido fútbol logró durante tantas décadas», concluyó.

Por su parte Diego Lerner, presidente The Walt Disney Company Latin América, señaló que el acuerdo «es consistente» con el «compromiso de ofrecer los contenidos más relevantes, poniendo siempre al consumidor en el centro de la ecuación».

«Es un honor para nosotros trabajar junto con la AFA y los clubes, desarrollando una nueva relación, apoyando al fútbol argentino, y haciendo lo mejor que sabemos hacer: agregar valor en el deporte que más apasiona a los argentinos», añadió.

De esta manera la AFA y Disney dieron por concluidos los litigios judiciales existentes, originados luego de que representantes de 20 de los 24 clubes de la Liga de Fútbol Profesional decidieran discontinuar el contrato que finalizaba en 2027, pero que finalmente no lograran concretar por una orden judicial que determinó la continuidad del convenio.

Números y condiciones

Según el sitio web La Nación, tal como lo indica su periodista Alejandro Casar en su cuenta de Twitter, “la rescisión de octubre con Fox muta en enero 2021 a extensión por tres años más. Y con la misma empresa (a la que la AFA había objetado): Fox Sports Latin América”.

A esto, agrega que “¿Qué pasó? Plata: US$ 45 millones”. En cuanto a la renovación con Fox, suma que “US$ 30 millones antes del 18 de enero, más US$ 15 millones entre junio y julio, en tanto que AFA desiste del reclamo judicial y Disney puede decidir por qué señal dar los partidos (todo apunta a que Fox Premium cambiará de nombre). TNT Sports tiene contrato hasta 2027”.

A esta decisión, se llegó tras una reunión que “AFA hizo por Zoom con los dirigentes de la Liga Profesional el 31 de diciembre (ayer) a las 11 de la mañana”, siendo “el único club que expresó sus reclamos fue Talleres de Córdoba” mientras que el resto de las instituciones mostraron su apoyo a la decisión finalmente tomada.